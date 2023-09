TV-Tipp: Ein filmischer Meilenstein heute im Free-TV – 1995 war ein bedeutsames Jahr für das Kino, insbesondere für das Genre der Actionfilme. Einer der Filme, der in diesem Jahr eine spürbare Wirkung erzielte, war „James Bond 007: GoldenEye“. Der Film markierte die Wiedergeburt der legendären Bond-Reihe nach einer sechsjährigen Pause. Regie führte Martin Campbell, und in der Hauptrolle sahen die Zuschauer Pierce Brosnan, der damit sein Debüt als Geheimagent 007 gab.

„GoldenEye“ trug wesentlich zur Modernisierung der Bond-Reihe bei und führte einige der denkwürdigsten Charaktere und Actionszenen der Serie ein. Das Drehbuch, geschrieben von Jeffrey Caine und Bruce Feirstein, greift tiefer als viele vorherige Bond-Filme. Die Geschichte setzt sich mit dem Zerfall der Sowjetunion und den damit verbundenen politischen Veränderungen auseinander.

Spektakuläre Stunts und aufsehenerregende Spezialeffekte

„GoldenEye“ war daher nicht nur ein Actionfilm, sondern auch ein Zeitdokument, das die Stimmung und die geopolitischen Veränderungen der damaligen Zeit einfing. Nicht nur die Handlung von „GoldenEye“ erregte Aufsehen, sondern auch seine technologische Umsetzung. Der Film war ein Paradebeispiel für Spezialeffekte, die damals als revolutionär galten. Die Stunts, für die die Bond-Filme bekannt sind, erreichten in „GoldenEye“ einen neuen Höhepunkt.

Wer erinnert sich nicht an die Verfolgungsjagd mit dem Panzer durch St. Petersburg oder den Bungee-Jump von einer Staumauer, der als einer der gewagtesten Stunts in der Geschichte des Kinos gilt? Die kulturelle Bedeutung des Films ging weit über die Leinwand hinaus. Ein Jahr nach dem Film wurde ein gleichnamiges Videospiel für die Nintendo 64-Konsole veröffentlicht. Dieses Spiel prägte das Genre der Ego-Shooter und ist bis heute ein wichtiger Meilenstein in der Welt der Videospiele.

Frauen-Power

Auch der Soundtrack des Films, komponiert von Éric Serra, setzte neue Akzente und ist für viele unvergesslich. Ein weiterer interessanter Aspekt des Films ist seine Darstellung von Frauen. Charaktere wie Natalya Simonova, gespielt von Izabella Scorupco, und Xenia Onatopp, gespielt von Famke Janssen, sind komplex und haben eine eigene Agenda. Sie stellen nicht nur einfache Stereotypen oder Nebenfiguren dar, sondern sind wesentliche Bestandteile der Handlung.

Für all diejenigen, die diesen filmischen Meilenstein erleben oder wiedererleben möchten: „James Bond 007: GoldenEye“ wird heute Abend um 20:15 Uhr im Free-TV auf Pro Sieben ausgestrahlt.