TV-Tipp: Durchgedrehte 90er Kult-Actionkomödie – Für welches Genre stehen die 90er Jahre ganz besonders? Richtig, Action-Komödien! Einer der Klassiker dieses Jahrzehnts ist unbestritten „Hudson Hawk – Der Meisterdieb“ aus dem Jahre 1991. Der Genre-Klassiker des Regisseurs Michael Lehmann, in dem sich Hollywood-Ikone Bruce Willis auch von seiner humorvollen Seite als cleverer Meisterdieb präsentierte.

Wie der Titel bereits verrät, geht es in dieser Kult-Actionkomödie um Hudson Hawk. Dieser Name steht für den Mann, der bereits zahlreiche Safes geknackt hat. Sein Talent hat ihm allerdings auch zehn Jahre hinter Gittern beschert. Als er wieder freikommt, will er sich all jenen Dingen widmen, die ihm in Gefangenschaft verwehrt geblieben sind.

Große, abgedrehte Unterhaltungsgranate

Dazu bleibt allerdings keine Zeit, da er unter anderem von Mafiosi und CIA-Agenten gedrängt wird, Kunstschätze zu stehlen. Ihm bleibt keine andere Wahl, als sich dem Willen seiner Erpresser zu beugen. Obendrein nimmt Anna Baragali (Andie MacDowell) als Kunstspezialistin und gleichzeitige Geheimagentin des Vatikans die Fährte des Meisterdiebs auf.

„Hudson Hawk – Der Meisterdieb“ ist einer dieser unvergessenen Streifen der 90er, der auch Dekaden später für reichlich Spaß und Unterhaltung vorm Fernseher sorgt. Mittendrin halt Bruce Willis in einer seiner spezielleren, aber auch genialen Rollen.

Wer heute Abend auf der Suche nach einer mehr als kurzweiligen, aber auch durchgedrehten Action-Komödie ist, sollte unbedingt 22:10 Uhr auf den Sender ZDFneo schalten und mit „Hudson Hawk – Der Meisterdieb“ den Samstagabend entspannend ausklingen lassen.