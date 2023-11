TV-Tipp: Düster brutales Survival-Abenteuer-Meisterwerk – Regisseur Alejandro González Iñárritu ('Birdman', '21Gramm') lässt in diesem fesselnden Abenteuer keine Wölfe tanzen. Außerdem wurden Western-Romantik, Cowboys sowie Saloons komplett in die Tonne getreten. Denn „The Revenant – Der Rückkehrer“ lässt nämlich den Bären los und zugleich Leonardo DiCaprio, der in diesem intensiven Westernepos den Totgeglaubten abgibt. Ein echter Kerl, der in bester Survival-Manier ums Überleben kämpft. Alles nur, um blutige Rache üben zu können.

Und dieses actionreiche Wildnistrip-Meisterwerk könnt ihr heute Abend im Free-TV sehen. Die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte spielt Anfang des 17. Jahrhunderts. Genauer gesagt geht es um den legendären Jäger und Fallensteller Hugh Glass. Dieser wird eines Tages von einem monströsen Grizzly angegriffen, der ihm Knochen bricht, den Rücken aufreißt und fast die Kehle zerfetzt. Dem Tode nah wird er daraufhin auch noch von seinen beiden Jagdbegleitern John Fitzgerald und Jim Bridger eiskalt im Stich gelassen.

Reise quer durch die Wildnis der Rocky Mountains

Diese lassen ihn nicht nur zurück, sondern rauben ihn auch noch aus. Glückwunsch, wer solche Gefährten hat. Doch Hugh Glass ist ein harter Hund und besitzt einen unbändigen Überlebenswillen. So beginnt eine Zeit voller Qualen – und eine Reise quer durch die Wildnis der Rocky Mountains. Es wird aber auch eine erbitterte Jagd nach den beiden Begleitern, denn Glass schwört, blutige Rache an ihnen zu nehmen. Iñárritu hat auf dem Regiestuhl ganze Arbeit geleistet. Denn dieser Film ist ein bockspannendes Survival-Abenteuer, das sowohl knallhart als auch unterkühlt inszeniert wurde.

Fans mit einem Faible für eindringliche Western werden hier beste Unterhaltung finden. Doch auch Freunde gepflegter Überlebensaction kommen nicht zu kurz. Was gefällt, ist die Intensität dieses eisigen Spannungsmonsters, das mit beeindruckenden Szenen nicht hinter den Rocky Mountains hält. Es gibt actionreiche Kampfszenen, mit Bären, Indianern, am Boden und auf dem Ross. Geballert wird auch und der Showdown kann sich ebenfalls sehen lassen.

Oscar als „Bester Hauptdarsteller“ für DiCaprio

Ebenfalls gefällt der Cast, allen voran Leonardo DiCaprio in einer weiteren Paraderolle, die ihm seinen ersten Oscar bescherte. Wobei auch Tom Hardy sowie Will Poulter toll aufspielen. Hinzu kommen die überwältigenden Aufnahmen der rüden, verschneiten Wildnis, die dem Ganzen mit einer passenden Atmosphäre die Krone aufsetzen. Wer dieses Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio sehen will, kann dies heute Abend am 19. November 2023 um 22:30 Uhr auf Sat.1 tun, wo „The Revenant – Der Rückkehrer“ über den Bildschirm flackert.