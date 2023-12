Deutsche Krimiparodie mit Pastewka und Kalkofe – Beim Stöbern durch das TV-Programm sticht heute Abend ein besonderer Film hervor: „Der Wixxer“. Dieser Film, der 2004 Premiere feierte, ist eine humorvolle Hommage an die klassischen Edgar-Wallace-Krimis, verpackt in einer Gruselkrimiparodie. „Der Wixxer“ vereint auf einzigartige Weise Humor, Spannung und eine Prise Grusel-Flair.

„Der Wixxer“ entführt in die nebligen Gassen Londons, wo ein mysteriöser Serienmörder sein Unwesen treibt. Das Detektivduo Chief Inspector Even Longer (Oliver Kalkofe) und sein Kollege Inspector Very Long (Bastian Pastewka) nehmen die Ermittlungen auf, um das Rätsel um den „Wixxer“ zu lösen. Der Film ist gespickt mit Anspielungen, die nicht nur Kenner der Edgar-Wallace-Reihe zum Schmunzeln bringen.

Comedy-Stars von Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka bis hin zu Anke Engelke

Mit seinem einzigartigen Charme und einer Fülle von Gags schafft „Der Wixxer“ eine Atmosphäre, die sowohl Fans des klassischen Krimigenres als auch Liebhaber von Parodien anspricht. Die Regiearbeit von Tobi Baumann und das Drehbuch von Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka tragen wesentlich zum Erfolg des Films bei. Neben der spannenden Handlung ist es vor allem der Humor, der „Der Wixxer“ auszeichnet.

Die Kombination aus slapstickartigen Einlagen, ironischen Dialogen und überspitzten Charakteren macht den Film zu einem unterhaltsamen Erlebnis. Das Ensemble, zu dem auch Stars wie Anke Engelke und Thomas Fritsch gehören, liefert eine frische Performance, die das komödiantische Talent jedes Einzelnen unterstreicht. Für alle, die sich auf eine humorvolle Reise durch die Welt der Kriminalparodien begeben wollen, bietet sich heute Abend am 15. Dezember 2023 die perfekte Gelegenheit.

„Der Wixxer“ wird um 20:15 Uhr auf Tele 5 ausgestrahlt.