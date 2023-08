TV-Tipp: Der Anfang des großen Digitrick-Abenteuers – Am heutigen Mittwoch begeistern Manny, Sid und Co. in ihrem witzig-bunten Eiszeit-Kult „Ice Age“ zur Primetime im Free-TV. Das allererste Digitrick-Abenteuer der illustren Urzeittruppe mit Mammut, Faultier und Säbelzahntiger gehört auch nach mittlerweile geschlagenen 21 Jahren immer noch zu den besten Filmen des großen „Ice Age“-Franchise.

Bis heute folgten sechs Fortsetzungen, die letzten Endes die tierischen Urzeit-Stars über zwei Jahrzehnten lang zum Kult machten. Doch gerade der erste „Ice Age“ aus dem Jahre 2002 begeistert ganz besonders, da der erste Auftritt von Manny, Sid oder dem urigen Eichhörnchen Scrat auf Nussjagd auch reichlich Nostalgie versprüht. Wobei auch die Story des Abenteuers heute noch so gut unterhält wie damals.

Riesiger Filmspaß für Groß und Klein

Es geht in die Welt vor 20.000 Jahren, wo die Eiszeit an die Türe klopft. Während Scrat besessen versucht, seine geliebte Nuss zu vergraben, haben Faultier Sid, Zottel-Mammut Manni und Säbelzahntiger Diego ein ganz anderes Problem. Das schräge Trio stolpert zufällig über ein Menschenbaby, das sie nun zu seiner Familie zurückbringen wollen.

Ohne zu ahnen, was sie sich mit dem süßen Bündel aufgehalst haben, stürzen sich die drei in ein halsbrecherisches Abenteuer, bei dem es gilt, Vulkanausbrüche, wilde Rutschpartien und noch ganz andere Gefahren zu meistern. „Ice Age“ ist einfach ein wunderbar unterhaltsames Abenteuer für Groß und Klein und wird unter Garantie auch heute um 20:15 Uhr auf Kabel 1 für einen tollen Filmabend sorgen.