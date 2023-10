TV-Tipp: Das Duell der Horror-Ikonen – Wenn der Vollmond am nächtlichen Himmel steht und die Taschenlampen die einzige Lichtquelle sind, wissen Fans des Horrorgenres, dass die Zeit reif ist für Gänsehaut. Und was könnte ein besseres Rezept für einen gruseligen Abend sein als ein Film, der gleich zwei der ikonischsten Figuren des Genres in einem Duell vereint? Die Rede ist von „Freddy vs. Jason“, dem spektakulären Aufeinandertreffen von Freddy Krueger und Jason Voorhees.

In „Freddy vs. Jason“ kommen die Albtraumwelt von Elm Street und das blutige Chaos des Camp Crystal Lake zusammen. Freddy Krueger, der Mann mit dem gestreiften Pullover und den Klingenfingern, hat ein Problem: Die Leute in Springwood haben vergessen, Angst vor ihm zu haben, was seine Macht schmälert. Er braucht dringend eine Methode, um wieder in den Köpfen und Albträumen der Menschen präsent zu sein. Also weckt er Jason Voorhees, den maskierten Schlächter mit der Machete, aus seinem ewigen Schlaf und manipuliert ihn, um für ihn zu töten und die Angst zurück nach Elm Street zu bringen.

Traumprojekt Freddy vs. Jason

Jason nimmt Freddys Einladung gerne an und beginnt, in Springwood sein Unwesen zu treiben. Doch wie es so oft in Filmen dieser Art ist, gehen die Dinge schnell schief. Bald kämpfen die beiden Monster nicht nur gegen ihre menschlichen Opfer, sondern auch gegeneinander. Wer wird dieses ultimative Duell der Horror-Ikonen für sich entscheiden? Für Fans war „Freddy vs. Jason“ ein Traumprojekt, das sie lange herbeigesehnt hatten.

Die Idee eines Films, der Freddy Krueger aus der „Nightmare on Elm Street“-Reihe und Jason Voorhees aus der „Freitag der 13.“-Reihe zusammenbringt, kursierte schon viele Jahre, bevor der Film schließlich 2003 veröffentlicht wurde. Die Realisierung dieses Projekts war jedoch alles andere als einfach. Mehrere Drehbuchentwürfe wurden geschrieben und verworfen, und auch die Besetzung der Hauptrollen war nicht von Anfang an klar. Robert Englund, der Darsteller von Freddy Krueger, war von Anfang an dabei. Kane Hodder, der in den meisten „Freitag der 13.“-Filmen Jason gespielt hatte, wurde jedoch durch Ken Kirzinger ersetzt.

Der Regisseur Ronny Yu setzte auf eine Kombination aus traditionellen und modernen Effekten, um die gruselige Atmosphäre und die Actionszenen des Films zum Leben zu erwecken. Für alle, die diesen epischen Kampf der Horrorlegenden nicht verpassen möchten: „Freddy vs. Jason“ wird heute am 18. Oktober 2023 um 22:00 Uhr im Free-TV auf Tele 5 ausgestrahlt. Ein echter Hochgenuss für alle Fans des Horrorgenres.