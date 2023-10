TV-Tipp: Clint Eastwoods legendärer Kultfilm – Es gibt Filme, die die Zeit überdauern, und „Gran Torino“ zählt definitiv dazu. Dieser Film, der 2008 unter der Regie von Clint Eastwood entstand, wurde schnell zum Kultklassiker und bietet weit mehr als Unterhaltung. Der Streifen greift gesellschaftliche Themen auf und lässt sie durch die Linse eines Kriegsveteranen und seines Autos – einem Gran Torino – betrachten. Das Ergebnis ist ein packendes Drama, das zu denken gibt.

„Gran Torino“ gilt als kritische Auseinandersetzung mit Stereotypen. Clint Eastwood, der nicht nur Regie führte, sondern auch die Hauptrolle des Walt Kowalski spielt, ist ein pensionierter Automechaniker und Koreakrieg-Veteran. Er ist zunächst ein wandelndes Klischee: Ein verbitterter älterer Mann, der nichts als Verachtung für seine neuen, überwiegend asiatischen Nachbarn hat. Aber der Film macht es sich nicht so einfach.

Eine ungewöhnliche Freundschaft

Im Laufe der Handlung kommt es zu einer Wandlung, sowohl bei der Hauptfigur als auch im Umgang mit den Stereotypen. Und dieser Prozess ist es, der „Gran Torino“ von einem simplen Drama zu einem eindrucksvollen Film macht. Die asiatischen Jugendlichen, die zunächst als Feindbild dargestellt wird, wird im Verlauf der Handlung differenzierter betrachtet. Ebenso entwickelt sich die Beziehung zwischen Walt und Thao, einem jungen Nachbarn.

Während Walt anfangs nichts mit Thao zu tun haben will, wachsen die beiden schließlich doch zusammen, und eine ungewöhnliche Freundschaft entsteht. Der Gran Torino, das Symbol von Walts vergangener Zeit und gleichzeitig Namensgeber des Films, wird zum Bindeglied zwischen den Generationen und Kulturen. Clint Eastwood ist bekannt für seinen minimalen Regiestil, und das ist auch in „Gran Torino“ zu sehen.

Abbau von Vorurteilen und das Überwinden von Stereotypen

Durch die sparsame Inszenierung liegt der Fokus auf den Schauspielern und der Handlung, was den emotionalen und sozialen Aspekten des Films mehr Gewicht verleiht. Auch die Filmmusik, komponiert von Eastwood selbst, untermalt die Atmosphäre auf subtile Weise. Die Botschaft des Films ist dabei klar, auch wenn sie nicht explizit ausgesprochen wird: Es geht um den Abbau von Vorurteilen und das Überwinden von Stereotypen.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltungen oft im Mittelpunkt stehen, bleibt "Gran Torino" damit aktuell. Für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben oder ihn erneut erleben möchten: „Gran Torino“ läuft heute Abend am 28. Oktober 2023 um 22:35 Uhr im Free-TV auf Sat.1.