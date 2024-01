TV-Tipp: Bud Spencers wilde Actionkomödie – Wenn es um Kultfilme geht, die das Genre der Actionkomödien geprägt haben, darf ein Titel nicht fehlen: „Plattfuß in Hong Kong“. Dieser Film, der 1975 veröffentlicht wurde, steht auch heute noch für viele Fans des Genres als ein Paradebeispiel für Unterhaltung, die von Herzen kommt. In den 1970er Jahren, einer Zeit, in der das Kino durch eine Vielzahl von Genres bereichert wurde, etablierte sich die Actionkomödie als ein beliebtes Format.

Bud Spencer, mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli, war nicht nur in „Plattfuß in Hong Kong“ zu sehen, sondern prägte auch viele andere Filme des Actionkomödiengenres. Seine Zusammenarbeit mit Terence Hill in einer Reihe von Filmen gilt als legendär und hat beiden Schauspielern Kultstatus eingebracht. Auch „Plattfuß in Hong Kong“ gehört zu den Filmen, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dieses Genre zu definieren.

Ein zeitloser Klassiker unter den Actionkomödien

Bud Spencer wurde eben auch durch seine Solorolle als hartgesottener, aber herzlicher Polizist Plattfuß zur Ikone. Seine einzigartige Art, Humor und Action zu verbinden, machte den Film zu einem unvergesslichen Erlebnis. In „Plattfuß in Hong Kong“ spielt Bud Spencer den Polizisten Rizzo, der nach Hongkong reist, um einen Fall zu lösen. Dort angekommen, findet er sich in einer Reihe turbulenter und witziger Situationen wieder, die typisch für das Genre sind.

Die Mischung aus Spannung, Kampfszenen und Spencer's unverwechselbarem Humor macht den Film zu einem zeitlosen Klassiker. Obwohl „Plattfuß in Hong Kong“ vor fast fünf Jahrzehnten erschienen ist, bleibt der Film für viele Fans des Genres ein ewiges Highlight. Er steht für eine Ära des Kinos, die geprägt war von einfallsreichen Geschichten, markanten Charakteren und einer Kombination aus Action und Humor, die bis heute ihresgleichen sucht.

Heute Abend am 10. Januar 2024 bekommt ihr die Gelegenheit diesen Kultstreifen zu sehen. Denn „Plattfuß in Hong Kong“ wird um 20:15 Uhr auf Nitro ausgestrahlt.