TV-Tipp: Bildgewaltige Comicverfilmung mit Sean Connery – Möchte man die Extravaganz von Comicverfilmungen erleben, ohne den heutigen Overkill an Superhelden, dann ist „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ genau das Richtige. Der Film, der 2003 mit Sean Connery in der Hauptrolle in die Kinos kam, unternimmt eine Reise in die literarische Welt der viktorianischen Ära und lässt bekannte Figuren wie Allan Quatermain, Captain Nemo und Dr. Jekyll in einem Abenteuer der besonderen Art aufeinandertreffen.

Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Comic von Alan Moore und Kevin O'Neill und bietet eine faszinierende Zusammenführung literarischer Figuren aus verschiedenen Epochen. Sie werden Teil einer Geheimgesellschaft, die sich der Bekämpfung eines mysteriösen Feindes verschrieben hat. Im Mittelpunkt der Story steht der legendäre Abenteurer Allan Quatermain, der im Film von Sean Connery verkörpert wird.

Rettung der Welt vor einer unaussprechlichen Bedrohung

Zu den weiteren Mitgliedern der Liga gehören der geniale aber mysteriöse Kapitän Nemo, der brillante aber zerrissene Dr. Jekyll und weitere ikonische Figuren. Die Interaktionen und Beziehungen zwischen diesen vielschichtigen Charakteren bilden den Kern des Films. Sie sind so unterschiedlich und doch durch ein gemeinsames Ziel vereint: die Rettung der Welt vor einer unaussprechlichen Bedrohung. Dabei werden sie mit technologischen Wundern und mystischen Geheimnissen konfrontiert, die den Rahmen der viktorianischen Vorstellungskraft sprengen.

Ein weiteres Highlight von „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ ist ohne Zweifel das viktorianische Setting. Hier vermischen sich Steam-Punk-Elemente mit historischer Authentizität, was dem Film einen einzigartigen visuellen Flair verleiht. Ausgestattet mit bemerkenswerten Spezialeffekten und Actionsequenzen bietet der Film auch in diesem Bereich viel Abwechslung.

Ein Film mit zeitloser Qualität

Es gibt Verfolgungsjagden in der Luft, auf dem Meer und zu Lande, die in ihrer Aufmachung an die großen Abenteuerfilme erinnern. Hinzu kommen die technologischen Spielereien, die von der Nautilus, dem Unterseeboot von Kapitän Nemo, bis zu den verschiedenen Gadgets und Waffen reichen, die die Mitglieder der Liga nutzen. Diese Elemente verleihen dem Film eine zeitlose Qualität, die sowohl die Fans der Originalgeschichten als auch Liebhaber moderner Actionfilme ansprechen dürfte.

Für alle, die nun neugierig geworden sind: „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“ läuft heute Abend am 01. November 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Nitro.