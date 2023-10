TV-Tipp: Atemberaubender Psycho-Schocker – Du liebst es, spät in der Nacht einen spannenden Film zu sehen, der dich an den Bildschirm fesselt? Dann solltest du heute Nacht nicht den Horrotrip „Don't Breathe“ verpassen. Der Film bietet Spannung pur und lässt einen kaum zum Atmen kommen. „Don't Breathe“ ist ein US-amerikanischer Psycho-Schocker aus dem Jahr 2016, der unter der Regie von Fede Álvarez entstanden ist. In der Hauptrolle ist Stephen Lang als blinder Kriegsveteran zu sehen, der in seinem eigenen Haus von Einbrechern heimgesucht wird.

Was zunächst nach einer einfachen Beute aussieht, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum für die Eindringlinge. Der blinde Mann stellt sich als äußerst wehrhaft heraus, und die Einbrecher müssen schnell feststellen, dass sie den Falschen ausgewählt haben. Der Film spielt geschickt mit der Thematik von Überwachung und Selbstverteidigung, und die Zuschauer sind von Anfang bis Ende in einem Spannungsrausch.

Klaustrophobischer Horror-Hit

Der Film „Don't Breathe“ punktet nicht nur mit einer nervenzerreißenden Handlung, sondern auch mit technischer Brillanz. Die Kameraführung ist besonders beeindruckend und trägt zur Atmosphäre des Films bei. Von den Einstellungen in der Dunkelheit bis zu den nervenaufreibenden Verfolgungsszenen - alles ist sorgfältig durchdacht. Der Soundtrack, der spärlich aber effektiv eingesetzt wird, trägt zusätzlich zur Spannung bei.

Darüber hinaus erzeugt „Don't Breathe“ durch geschickte Schnitte und Kameraführung eine klaustrophobische Stimmung, die den Zuschauer unweigerlich in den Bann zieht. Obwohl der Film in einem einzigen Schauplatz spielt, nämlich dem Haus des blinden Mannes, gelingt es dem Regisseur, eine vielschichtige und komplexe Welt zu schaffen, in der die Charaktere sich bewegen.

Für alle, die jetzt neugierig geworden sind: „Don't Breathe“ läuft heute Nacht um 00:15 Uhr im Free-TV auf Nitro. Wer Spannung und Nervenkitzel sucht, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.