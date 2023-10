TV-Tipp: Arnies Kult-Klassiker der 80er – Heute Abend gibt es im Free-TV einen wahren Klassiker des 80er Action-Kinos zu sehen – mittendrin Hollywood-Legende Arnold Schwarzenegger. Es ist eine schaurige Vorstellung, die „Running Man“ auf die Leinwand bringt. Wir schreiben das fiktive Jahr 2017, in dem die Vereinigten Staaten durch eine weltweite Wirtschaftskrise in einen Polizeistaat verwandelt wurden. Essen ist rar, und der Staat überwacht jegliche Form von Kultur und Kommunikation.

In dieser düsteren Umgebung dient die beliebte Fernsehsendung „The Running Man“ als Ablenkung und Kontrollmechanismus für die Bevölkerung. Verurteilte Kriminelle müssen in dieser brutalen Show um ihr Leben kämpfen, während sie von sogenannten Menschenjägern in einer tödlichen Arena gejagt werden. Wer es schafft, den gefährlichen Parcours zu überstehen, dem werden Freiheit und Wohlstand versprochen.

Warnung vor der Gefahr der Medienmanipulation und dem Verlust von Freiheit

Das Herzstück des Films ist Ben Richards, ein Polizist, der fälschlicherweise für ein Verbrechen verurteilt wurde. Er wird gegen seinen Willen in die gnadenlose Welt von „The Running Man“ gesteckt und muss gegen alle Widrigkeiten um sein Überleben kämpfen. Es gilt, eine tödliche Arena voller Fallen und Gegner zu überwinden. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob er es schaffen wird, als erster Teilnehmer diese tödliche Spielshow zu überleben.

Der Charakter von Ben Richards, verkörpert durch Arnold Schwarzenegger, bietet ein perfektes Vehikel für explosive Action, nervenaufreibende Spannung und Elemente aus dem Science-Fiction-Genre. Obwohl „Running Man“ primär als Actionfilm kategorisiert werden kann, bietet er auch eine subtile Gesellschaftskritik. Das Szenario einer totalitären Regierung, die ihre Bürger mit brutaler Unterhaltung manipuliert, könnte als Warnung vor der Gefahr der Medienmanipulation und dem Verlust von Freiheit interpretiert werden.

Einer der prägenden Werke des 80er-Jahre-Actionkinos

Die Konstruktion der Show und die Rolle der Medien im Film sind ein Spiegel, der auf die Gesellschaft geworfen wird, wenn auch in überzeichneten Zügen. Es ist bemerkenswert, dass „Running Man“ auf einem Roman von Stephen King basiert, der unter seinem Pseudonym Richard Bachman veröffentlicht wurde.

Für diejenigen, die einen der prägenden Werke des 80er-Jahre-Actionkinos sehen wollen oder die einfach einen spannenden Filmabend genießen möchten, kann „Running Man“ heute am 23. Oktober 2023 um 20:15 Uhr im Free-TV auf Kabel Eins schauen.