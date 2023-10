TV-Tipp: Adrenalin, Action und PS im Überfluss – Kinoabende, an denen das Herz rast und die Spannung greifbar ist, sind in der Regel Filme, die Geschwindigkeit und Risiko perfekt miteinander verbinden. „Nur noch 60 Sekunden“ ist einer dieser Streifen. Der Film, ursprünglich im Jahr 2000 veröffentlicht, setzt sich mit dem Leben von Randall „Memphis“ Raines auseinander, einem ehemaligen Autodieb, der die Branche aufgibt, um ein neues Leben zu beginnen.

Aber wie das Leben so spielt, ist er gezwungen, für einen letzten Job zurückzukommen, um seinen Bruder vor einer lebensbedrohlichen Situation zu retten. Gesteuert von der Uhr und einer Liste von 50 seltenen Autos, die in einer einzigen Nacht gestohlen werden müssen, gibt der Film dem Zuschauer kaum Zeit zum Atemholen. Mit einem Cast, der Nicholas Cage, Angelina Jolie und Robert Duvall umfasst, bietet „Nur noch 60 Sekunden“ eine temporeiche Story, in der die Autos genauso viel Charakter haben wie die Menschen, die sie fahren.

Film-Klassiker für alle PS-Fans

Es ist kein Zufall, dass „Nur noch 60 Sekunden“ unter den Fans von Geschwindigkeit und Autos als Klassiker gilt. Der Film bringt echte Auto-Ikonen auf die Leinwand, darunter den legendären Shelby GT500, liebevoll „Eleanor“ genannt. Aber es ist nicht nur die Autoauswahl, die den Film so einzigartig macht. Die Kameraführung und Schnitttechnik tragen dazu bei, dass der Zuschauer sich wie im Fahrersitz fühlt.

Die ausgefeilten Stunt-Arbeiten und realistischen Verfolgungsjagden halten die Zuschauer auf den Sitzen. Dabei bleibt der Film authentisch, indem er die Szenen meist ohne übertriebene Computereffekte auskommen lässt. Für alle, die „Nur noch 60 Sekunden“ (noch) nicht gesehen haben oder die den Nervenkitzel erneut erleben möchten: Heute Abend am 06. Oktober 2023 wird der Film um 20:15 Uhr im Free-TV auf RTL ZWEI ausgestrahlt.