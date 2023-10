TV-Tipp: Actionthriller mit Denzel Washington – Für alle Actionfilm-Fans steht heute Abend ein echtes Highlight im Free-TV auf dem Programm. Nämlich ein Kultstreifen des Thriller-Genres, der eine packende Story und jede Menge Adrenalin verspricht - genau das Richtige, um den Abend spannend ausklingen zu lassen. In „The Equalizer“ geht es um Robert McCall, gespielt von Hollywood-Legende Denzel Washington.

Auf den ersten Blick wirkt er wie ein normaler Mann, der ein zurückgezogenes Leben führt. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich ein Mann mit einer mysteriösen Vergangenheit. McCall ist kein gewöhnlicher Rentner, sondern ein ehemaliger Geheimagent mit beeindruckenden Fähigkeiten. Als er eine junge Prostituierte namens Teri, gespielt von Chloë Grace Moretz, vor brutaler Gewalt schützt, wird er in einen Strudel aus Gewalt und Korruption gezogen.

Regisseur Antoine Fuqua und Denzel Washington bilden Top-Duo

McCall beschließt, sein tödliches Talent für Gerechtigkeit einzusetzen und sich gegen die skrupellosen Verbrecher zu stellen, die Teri bedrohen. Dabei scheut er vor nichts zurück, um das Böse zu bekämpfen. „The Equalizer“ biete beste Thriller-Action, die durch seine rasanten Kampfszenen und den fesselnden Handlungsverlauf besticht. Regisseur Antoine Fuqua versteht es meisterhaft, die Spannung konstant hochzuhalten und den Zuschauer mit unerwarteten Wendungen zu überraschen.

Denzel Washington liefert eine beeindruckende Leistung ab und verkörpert die Rolle des Robert McCall mit großer Intensität. Trotz der vielen Action und Gewaltmomente bietet „The Equalizer“ auch eine tiefgründige Geschichte über die Suche nach Gerechtigkeit und die Bewältigung der eigenen Vergangenheit. Die Charakterentwicklung von Robert McCall ist dabei besonders fesselnd, da er sich im Laufe des Films von einem zurückhaltenden Einzelgänger zu einem wahren Helden wandelt.

Mit Denzel Washington in der Hauptrolle und einer packenden Story ist dieser Film ein absolutes Must-See für alle Fans des Genres. Also, schnappt euch eure Lieblings-Snacks und macht es euch heute Abend am 26. Oktober 2023 um 22:30 Uhr vor dem Fernseher gemütlich. Denn da läuft „The Equalizer“ beim Sender Vox.