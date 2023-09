TV-Tipp: Actiongeladenen Thriller mit Jason Statham – Es ist einer dieser Streifen, der Action und Thriller-Elemente geschickt miteinander verbindet. Die Rede ist von „Wild Card“, in dem Jason Statham die Hauptrolle spielt. Die Mischung aus komplexer Storyline, ausdrucksstarken Charakteren und satten Kampfszenen machen ihn zu einem besonderen Erlebnis. Der Film folgt dem Leben von Nick Wild, gespielt von Jason Statham, einem Sicherheitsberater mit einer besonderen Fähigkeit im Nahkampf.

Die Geschichte spielt in Las Vegas, der Stadt der Sünde, was dem Film eine besondere Atmosphäre verleiht. Nick wird in eine komplizierte Situation verwickelt, als eine Freundin von ihm, Holly, brutal attackiert wird. Dies setzt eine Reihe von Ereignissen in Gang, die den Zuschauer durch verschiedene Wendungen und Überraschungen führen. Die Erzählstruktur des Films ist dabei sowohl linear als auch episodisch, was der Geschichte eine besondere Tiefe verleiht.

Starker Cast rund um Jason Statham

Jason Statham, der die Rolle des Nick Wild übernimmt, ist in der Welt der Actionfilme kein Unbekannter. Seine Darstellung des zerrissenen, aber dennoch kompetenten Sicherheitsberaters gibt dem Film eine solide Basis. Sophia Vergara und Stanley Tucci sind ebenfalls im Cast zu finden und liefern eindrucksvolle schauspielerische Leistungen. Tucci, in der Rolle eines zwielichtigen Geschäftsmannes, und Vergara, als glamouröse Femme fatale, bereichern den Film und lassen die Geschichte authentischer wirken.

Es gibt auch spektakuläre Stunts und Kampfszenen, die Fans des Genres beeindrucken werden. Diese Szenen sind gut choreographiert und fügen sich nahtlos in den Gesamtfluss der Geschichte ein. Obwohl der Film reich an Action ist, wird die Erzählung nie vernachlässigt, was ihn von anderen Filmen im Genre unterscheidet. Ein weiterer Punkt, der erwähnt werden sollte, sind die visuellen Effekte und die Kameraarbeit. Beide Aspekte sind gut ausgeführt und tragen zur Gesamtatmosphäre bei.

Für alle, die interessiert sind: „Wild Card“ wird heute Abend um 22:45 Uhr im Free-TV auf Vox ausgestrahlt.