TV-Tipp: Action-Thriller mit Genrekönig Liam Neeson – Liam Neeson hat so viele Filme gemacht in seiner bisherigen Karriere. Doch in einer Filmgattung ist er zum Genre-König aufgestiegen. Dazu zählt auch sein Film „96 Hours – Taken 3“, der 2015 herauskam. Wie bei seinen Vorgängern, sind es neben der Action auch die familiären Aspekte, die dem Geschehen eine besondere Tiefe verleihen.

Im Mittelpunkt steht erneut der ehemalige Geheimagent Bryan Mills, gespielt von Liam Neeson, der in eine komplizierte Kette von Ereignissen verwickelt wird, nachdem seine Ex-Frau ermordet wird. Was folgt, ist ein intensiver Kampf gegen die Zeit, bei dem Mills versucht, seine Unschuld zu beweisen und den wahren Täter zu finden. Durch den Einsatz von Handlungselementen, die weit über die Grenzen reiner Action hinausgehen, bietet „96 Hours – Taken 3“ eine gute Mischung aus Spannung, Drama und Thrill.

Wilde Verfolgungsjagden und Kampfszenen

Ein anderer Aspekt, der „96 Hours – Taken 3“ auszeichnet, ist der Einsatz von modernster Technologie und Spezialeffekten. Besonders bei den Verfolgungsjagden und den Kampfszenen kommen High-Tech-Elemente zum Einsatz, die das Erlebnis um einiges intensivieren. Der Film versucht auch, ein gewisses Maß an Realismus beizubehalten. Dies zeigt sich insbesondere in den Szenen, in denen Mills seine speziellen Fähigkeiten und sein Fachwissen als ehemaliger Geheimagent einsetzt.

Ob es um die Entschlüsselung von komplizierten Codes geht oder um die Verfolgung von Verdächtigen in einer urbanen Umgebung, die Darstellung bleibt so authentisch wie möglich. Für alle, die diesen spannenden Film noch nicht gesehen haben oder ihn erneut erleben möchten: „96 Hours – Taken 3“ läuft heute Abend am 02. November 2023 um 22:50 Uhr im Free-TV auf Vox.