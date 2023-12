TV-Tipp: Action-Spektakel rund ums Weiße Haus – Wer auf geballte Action und reichlich Thrill steht, sollte heute nicht Roland Emmerichs explosiven Streifen um Free-TV verpassen. Genauer gesagt geht es um den Actionthriller „White House Down“, der Hochspannung und reichlich Dramatik zu einer packenden Unterhaltungsgranate kombiniert.

In „White House Down“ geht es um den Polizisten John Cale, der während einer Tour im Weißen Haus mit seiner Tochter unerwartet in eine Extremistensituation gerät. Die Handlung entwickelt sich schnell und unvorhersehbar, wobei Cale in die Rolle des Beschützers für seine Tochter und den US-Präsidenten schlüpft, während sich eine immer größere Bedrohung aufbaut. Außerhalb des Weißen Hauses stehen politische Führungskräfte vor entscheidenden und weitreichenden Entscheidungen.

Starbesetzter Action-Thriller

Gleichzeitig wird ein Blick auf die Medienberichterstattung geworfen, die parallel zu den Geschehnissen im Weißen Haus verläuft. Regisseur Roland Emmerich, bekannt für seine Arbeit an Blockbustern wie „Independence Day“ oder „The Day After Tomorrow“, lässt es auch in „White House Down“ ordentlich krachen. Er kombiniert spannende Elemente mit einer lebendigen Kameraarbeit, um ein eindrucksvolles Filmerlebnis zu erschaffen.

Channing Tatum spielt den mutigen Polizisten John Cale, Jamie Foxx ist in der Rolle des Präsidenten James Sawyer zu sehen. Maggie Gyllenhaal und Jason Clarke ergänzen den generell starken Cast dieses Hollywood-Blockbusters. Wer einen Abend voller Spannung, Action und Nervenkitzel sucht, sollte sich „White House Down“ nicht entgehen lassen. Der Film wird heute Abend am 01. Dezember um 20:15 Uhr auf ZDFneo im Free-TV ausgestrahlt.