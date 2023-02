TV & Streaming: Die teuersten Serien aller Zeiten – In der Seriengeschichte gab es in den letzten Jahrzehnten schier unzählige große und kleine Serien, die Fans mal mehr, mal weniger begeistert haben. Im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich der Markt durch Streaming-Giganten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ allerdings massiv geändert.

Insbesondere was die immer weiter steigenden Produktionskosten betrifft. Mit Blick auf die Kosten einzelner Episoden wird dies besonders deutlich. Man nehme hier als Beispiel die erfolgreiche Western-Serie „Deadwood“, die damals pro Folge 4,5 Mio. Dollar kostete oder Netflix ersten Serienkassenschlager „House of Cards“, der mit einem Budget von 4,5 Mio. Dollar pro Episode daherkam. Das waren damals hohe Summen, die man in eine Serie investiert.

Heute einige Jahre später, sind derlei Beträge Peanuts im Vergleich zu dem, was die Macher von Hitserien wie beispielsweise „Game of Thrones“, „Stranger Things“, „House of the Dragon“ oder das Budget-technisch alles in den Schatten stellende Amazon-Zugpferd „Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“. Wir zeigen euch heute die 21 teuersten Serien aller Zeiten, worunter definitiv auch einige Überraschungen sind.

Platz 11: Westworld (10 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 11: Friends (10 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 11: Halo (10 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 10: The Book of Boba Fett (12,5 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 10: Obi-Wan Kenobi (12,5 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 09: Band of Brothers – Wir waren wie Brüder (12,5 Mio. Dollar pro Episode)

Platz 08: Emergency Room – Die Notaufnahme (13 Mio. Dollar pro Episode)

Platz 08: The Crown (13 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 07: Game of Thrones (15 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 07: The Mandalorian (15 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 07: The Morning Show (15 Mio. Dollar pro Episode)

Platz 07: See – Reich der Blinden (15 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 06: The Get Down (16 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 05: House of the Dragon (20 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 04: The Pacific (HBO) (21,7 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 03: Loki (25 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 03: Hawkeye (25 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 03: The Falcon and the Winter Soldier (25 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 03: WandaVision (25 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 02: Stranger Things (30 Mio. US-Dollar pro Episode)

Platz 01: Der Herr der Ringe – Die Ringe der Macht (58 Mio. US-Dollar pro Episode)