TV-Fans, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe mit den besten und kultigsten TV Shows von damals. Wir starten mit der legendären Unterhaltungssendung „Die Knoff-Hoff-Show“, die zwischen 1986 und 2004 im ZDF ausgestrahlt wurde. Wobei wir schon mehr den Fokus auf die Shows mit Kultmoderator Joachim Bublath legen, der 1999 das letzte Mal für die TV-Show vor der Kamera stand.

Ab 2002 bis eben 2004 gab es noch „Die große Knoff-Hoff-Show“, aber das war sicherlich nicht mehr die kultige Show wie zuvor. Also zurück zu den 79 Folgen, die uns Jahrzehnte unterhalten, uns aber auch etwas beigebracht hatten. Schließlich begeisterte „Die Knoff-Hoff-Show“ als Wissenschaftssendung, die erstmals im ZDF am 16. Februar 1986 auf Sendung ging.

Mittendrin Joachim Bublath mit seinen teils spektakulären naturwissenschaftlichen Experimenten, gerne auch als „Kunststücke“ präsentiert. Ja, diese TV-Show brachte einem noch was bei – und das bei maximalem Unterhaltungsfaktor. Langweilig wurde es da nie und deshalb war der Erfolg der TV-Show bis zur letzten Sendung ungebrochen.

Bei all den Explosionen, Funken und dem Spektakel im Studio hatte man sich immer gedacht, dass der Naturwissenschaftsunterricht in der Schule nie so spannend und kurzweilig war wie in „Die Knoff-Hoff-Show“. Diese TV-Show ist Kult und bleibt unvergessen. Ein Fun Fact zum Schluss: Die alten Folgen sind mittlerweile weltweit bekannt und werden noch immer in allen möglichen Ländern ausgestrahlt, synchronisiert in neun Sprachen!