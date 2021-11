Musik ist geil und TV-Serien aus den 80ern und 90ern sind noch geiler. Zumindest ist beides gleichauf, weshalb wir sie zusammenbringen und für euch die besten Titelsongs aus alten Serienklassikern herausgesucht haben. Was war das damals doch super, wenn man nach der Schule oder abends mit seinen Kumpels um 18 Uhr herum vor den Fernseher stürmte, um sich neuen Folgen der vielen Fernsehserien anzusehen. Doch was bis heute hängengeblieben ist, sind nicht etwa einzelne Folgen, sondern fast immer die hammermäßigen Titelmelodien, die sich so weit ins Hirn gefressen haben, dass wir bei den ersten Tönen wissen, um welche Serie es sich handelt. Gefolgt von den Bildern und dem Gefühl, um Jahre in die Vergangenheit zu reisen – unbezahlbar, zumindest für Serienfans! Deshalb haben wir für euch die 30 besten Titeltracks aus der Vielzahl an TV-Serien herausgesucht. Und noch mal für alle: Es geht um die Titelmelodien, nicht um die beste Lieblingsserie!

Platz 30: Die Bill Cosby Show – 1984 bis 1992

Satte acht Staffeln hat Bill Cosby mit seinem Humor und den genial-komischen Mimiken dieser US-Sitcom den Stempel aufgedrückt. Der wohl witzigste Gynäkologe der Welt, der seine Familie durch alle möglichen Wirren des Alltags begleitete.