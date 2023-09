Beliebte Sendung aus ZDF-Programm gestrichen – Es gibt TV-Sendungen, die schon so lange laufen, dass sie zum festen Inventar eines Senders gehören, Urgesteine der deutschen Fernsehunterhaltung. Eines dieser Formate wird von Carmen Nebel beim ZDF moderiert. Doch erst vor zwei Jahren musste Nebel ihren Platz in der ZDF-Primetime zugunsten von Giovanni Zarella und seiner eigenen Show aufgeben. „Willkommen bei Carmen Nebel“ endete 2021. Nun moderiert sie beim Sender nur noch „Heiligabend mit Carmen Nebel“ zu Weihnachten.

Doch auch eben diesem Format ist ein zukünftiges Ende beschieden, das laut einem Bericht bei „Watson“ bereits absehbar ist. Denn der Vertrag zwischen der Sendeanstalt und der Moderationsgröße, der „Heiligabend mit Carmen Nebel“ abdeckt, läuft 2023 aus. Eine weitere Sendung unter weiblicher Moderation in der Hauptsendezeit entfällt somit. 2020, als man entschied, dass „Willkommen bei Carmen Nebel“ enden würde, fiel die Wahl für die Nachfolge auf dem Sendeplatz auf Zarella.

Seinerzeit kommentierte man die Entscheidung

So ließ der ZDF-Programmdirektor das Medienportal „DWDL“ damals wissen: „Eines ist ganz klar: Wir hier im ZDF, aber auch die ganze Branche, muss diverser und pluraler werden. Im ZDF – nur dafür kann ich sprechen – haben wir die Absicht, das Thema aktiv anzugehen.“ Nun endet 2023 auch „Heiligabend mit Carmen Nebel“, die Sendung wird in diesem Jahr zum letzten Mal beim ZDF zu sehen sein, wie der Sender gegenüber „Bild am Sonntag“ klarstellte.

Eine Sprecherin des Senders ließ wissen, dass man den Heiligabend ab 2024 neu gestalten werde, nannte aber keinerlei Details. Für Nebel ist es beim ZDF aber nicht das Ende, mit der beliebten Moderatorin werde weiterhin geplant. So soll sie auch wie bisher die Benefiz-Gala „Die schönsten Weihnachtshits“ moderieren, das Format gebe es weiterhin. Noch ist nicht bekannt, ob sie auch andere Sendungen moderiert.

Zuletzt waren die Quoten gesunken:

Zwar hatte „Heiligabend mit Carmen Nebel“ in früheren Jahren viele Menschen vor die Mattscheiben gelockt, die Reichweite des Formats sank 2022 laut „Watson“ aber deutlich um über eine halbe Million Zuschauer. Möglicherweise ein zu herber Verlust, den die ZDF-Programmverantwortlichen so nicht mehr tragen wollten.

Quelle: watson.de