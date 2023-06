TV-Kult kommt zurück: Erster Trailer zu Matlock erschienen – Justizsendungen genießen nicht erst heutzutage hohe Beliebtheit, sondern prägten schon das frühe Bild der Film- und Serienlandschaften. Eine Serie mit absolutem Kultcharakter kennt wohl jedes ältere Semester, selbst die „Simpsons“ parodierten die Kultserie mit dem unvergessenen Andy Griffith augenzwinkernd, wenn greise Heimbewohner den Namen des unvergessenen Formats wie Zombies stöhnten: „Matlock“. Genau dieser TV-Kult kehrt nun zurück. Hier der erste Trailer.

Doch es wäre nicht 2023, wenn Hollywood nicht einen „neuen Zugang für modernes Publikum“ fände. Also behält man den Namen, ändert das Format in allen Kernpunkten – und erhält dann kostenlose Werbung, wenn die früheren Fans auf Twitter und in den anderen sozialen Medien ihrem Unmut über diese Änderungen lautstark Laune machen. Zuerst hatte „Entertainment Weekly“ vermeldet, dass „Matlock“ in neuem Gewande zurückkehren werde.

In der Hauptrolle liegt dann auch bereits die Überraschung:

Demnach habe man einen Piloten in Auftrag gegeben, für die Starbesetzung sei eine namhafte Personalie gefunden: Die 74-jährige Kathy Bates, ihres Zeichens Oscarpreisträgerin, wird darin eine Strafverteidigerin namens Madeline Matlock verkörpern. So soll sie den unvergessenen Andy Griffith (1926-2012) beerben. Griffith spielte von 1986 bis 1995 den beliebten TV-Anwalt Benjamin „Ben“ Matlock, unvergessen sein freundliches Grinsen, seine menschliche Art und die kultige Titelmelodie.

Ganze neun Staffeln mit fast 200 Folgen bescherte man uns mit „Matlock“ als Verteidiger der Entrechteten und Hoffnungslosen, nun also eine neue Version. Diese versteht sich als „inspiriert von der gleichnamigen klassischen Fernsehserie“, wie es unter dem Trailer erklärt wird, es ist bis dato nicht bekannt, ob die Figur der Madeline in einem Verwandtschaftsverhältnis zu Ben Matlock steht, oder schlicht eine Neuinterpretation des Kultcharakters mit Geschlechtertausch sein wird.

Die Handlung:

Madeline Matlock ist eine brillante Juristin, die nach Erfolgen in jungen Jahren nach langer Zeit im Alter wieder in einer angesehenen Kanzlei tätig ist. Ihr bescheidenes Auftreten sorgt dafür, dass ihre Gegner die alte Dame unterschätzen, und so gewinnt sie mit ihrer gerissenen Strategie Fall um Fall – dabei ist sie einem Fall von Korruption im eigenen Hause auf der Spur. Zu sehen sein wird „Matlock“ auf Paramount+, einen exakten Starttermin gibt es bis dato noch nicht.

Quelle: film.tv