TV-Geschichte: Die erfolgreichste deutsche Serie aller Zeiten – Die deutsche TV-Landschaft hat in all den Dekaden etliche tolle Serien hervorgebracht. Während einige davon sogar Kultstatus erlangten, gibt es eine Krimiserie, die Maßstäbe setzte und sich zur erfolgreichsten deutschen Serie aller Zeiten mauserte. Die Rede ist von „Derrick“, eine wahre ZDF-Hit-Serie, die im Laufe der Jahre einen enormen Einfluss auf das Genre der Krimiserien im deutschsprachigen Raum nahm.

Der unvergessene Horst Tappert verkörperte die Rolle des Oberinspektors Stephan Derrick, während Fritz Wepper als Inspektor Harry Klein agierte. Legendäre Sätze wie „Mein Name ist Derrick. Ich leite die Ermittlungen“ haben sich fest im kollektiven Gedächtnis verankert, auch wenn berühmte Zitate wie „Harry, hol schon mal den Wagen“ paradoxerweise nie in der Serie ausgesprochen wurden.

Auch im Ausland ein großer Erfolg

Und „Derrick“ war nicht nur in Deutschland ein Serien-Phänomen. Die Serie gilt als die meistverkaufte deutsche Fernsehproduktion aller Zeiten und wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt. Darunter waren auch so entfernte Märkte wie Japan oder die USA. Dieser internationale Erfolg hat Horst Tappert und den Charakter Derrick zu einer der bekanntesten Figuren in der Welt der Krimiserien gemacht.

Die Serie nutzte nicht nur das Talent von Tappert und Wepper, sondern bot auch zahlreichen anderen renommierten Schauspielern eine Plattform. In verschiedenen Episoden waren unter anderem Curd Jürgens, Judy Winter, Horst Buchholz, Götz George und Klaus-Maria Brandauer zu sehen. Jede Folge war somit nicht nur ein neuer Fall für Derrick und Klein, sondern oft auch ein kleines Stelldichein der deutschen Schauspielkunst.

Seit 2016 kein „Derrick“ mehr beim ZDF

1998 ging die Serie nach 24 Jahren mit insgesamt 281 Episoden zu Ende. Horst Tappert war zu diesem Zeitpunkt bereits 75 Jahre alt. Interessanterweise führte Tappert nicht nur die Ermittlungen in seiner Rolle als Oberinspektor, sondern versuchte sich auch in mehreren Episoden als Regisseur. Alles in allem hat „Derrick“ einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen und gilt bis heute als die beste deutsche Serie aller Zeiten.

Zum Unmut aller „Derrick“-Fans hatte sich das ZDF im Jahre 2016 jedoch dazu entschieden, die Serie nicht mehr auszustrahlen. Dieser Schritt erfolgte nach der Enthüllung von Horst Tapperts Mitgliedschaft in der Waffen-SS während des Zweiten Weltkriegs. Trotz dieser Kontroverse genießt die Krimiserie bei ihren Millionen von Fans bis heute Kultstatus.

Quelle: tvspielfilm.de