TV-Flop: Enttäuschende Einschaltquoten für Sat.1 Show – Am vergangenen Sonntag, dem 7. Januar 2024, startete bei Sat.1 eine neue Dating-Show, die mit prominenten Kandidaten das Publikum vor den TV-Bildschirm locken sollte. "Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt" kam jedoch nicht so gut an wie erhofft und verfehlte die erwarteten Einschaltquoten krachend.

Laut "DWDL" erzielte die Sendung lediglich einen Marktanteil von 2,8 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was ungefähr 100.000 Zuschauern aus dieser Altersgruppe entspricht. In Sachen Gesamtpublikum konnte die Show nur etwa 370.000 Zuschauer anlocken, und blieb damit weit hinter den Erwartungen zurück.

Zwar wurde das Format bereits um 16:30 Uhr gesendet, weshalb nicht mit Quoten wie zur Primetime zu rechnen war, dennoch stellen die Zahlen auch im späten Nachmittagsprogramm ein alarmierendes Ergebnis dar.

Zudem wirkte sich das geringe Interesse der Zuschauer auch auf das nachfolgende Programm des Senders aus: Die darauffolgende Sendung "Bitte melde dich", sonst ein solider Quotenbringer, erreichte ebenfalls nur einen enttäuschenden Marktanteil von 4,9 Prozent.

Aus Sicht der Verantwortlichen wäre es von daher nur logisch, die Zukunft von "Dein Star, Dein Date – Prominent verkuppelt" zu überdenken, um die dadurch verursachten Startschwierigkeiten von "Bitte melde dich" zu vermeiden.

Offiziell ist noch nichts, wir würden uns aber nicht wundern, wenn die Show, in der Prominente wie Janine Kunze, Thomas Hermanns, Susan Sideropoulos und Gülcan Kamps mitwirken, bald auf dem Streaming-Abstellgleis landet.

Quelle: kino.de