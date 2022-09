Tulsa King: Trailer zum Mafia-Drama mit Sylvester Stallone – Auch mit mittlerweile 76 Jahren wird Action-Ikone Sylvester Stallone nicht müde und zeigt sich auch vor der Kamera emsig. Gerade erst mimte Sly den Superhelden im Amazon-Eventfilm „Samaritan“. Und bald ist Stallone dann auch als Mafioso im neuen Mafia-Drama „Tulsa King“ zu sehen. Was euch in dieser Serie erwartet, könnt ihr nun im ersten Trailer sehen.

In „Tulsa King“ geht es um den ehemalige Mafia-Capo Dwight „Der General“ Manfredi, gespielt von Sylvester Stallone. Als der nach 25 Jahren aus dem Gefängnis kommt, wissen seine Bosse nicht so recht, was sie mit ihrem alten hochrangigen Mitglied anstellen sollen. Einen rechten Nutzen sehen sie in Dwight nicht mehr, weshalb man ihn kurzum verbannt.

Genauer gesagt schicken sie ihn in die tiefste Provinz: nach Tulsa, Oklahoma. Doch anstatt den Kopf dort in den Sand zu stecken und in Mafia-Rente zu gehen, schart Dwight eine neue Truppe um sich: mit dem Ziel, die Stadt Tulsa unter seine Kontrolle zu bekommen.

Sowohl der Trailer als auch der Plot lassen auf eine coole neue Mafia-Serie hoffen. Hinter dieser stecken schließlich zwei starke Namen. So stellen fungieren als Showrunner und Produzenten Taylor Sheridan („Yellowstone“) sowie Terrence Winter („Die Sopranos“ , „Boardwalk Empire“). Die erste Staffel soll zehn Episoden mit einer Laufzeit von je rund 45 Minuten umfassen.

Stallone freudig auf Instagram: „‚Tulsa King‘… Das war eine sehr lange, schwierige, aufregende, umwerfende Produktion, die gerade in Oklahoma zu Ende gegangen ist. Obwohl es eine lange Zeit der Abwesenheit war, hat es sich gelohnt und wir haben mit fantastischen Talenten vor und hinter der Kamera gearbeitet.“

„Tulsa King“ startet bereits am 13. November 2022 in den USA auf dem Streamingdienst Paramount+. Demnach dürfte dann ab Dezember die neue Mafia-Serie mit Stallone hierzulande über Sky verfügbar sein.

Quelle: kino.de