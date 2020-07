Neue Serie der „Shawn of the Dead“-Macher

Truth Seekers: Neue Serie der kultigen „Shawn of the Dead“-Macher – Eigentlich wollten sie nur ein „Cornetto“-Eis, nun sind sie schon seit vielen Jahren als Filmstars und Schöpfer irrwitziger Komödien nicht wegzudenken: Die Kreativen Nick Frost und Simon Pegg kennen Fans vor allem für geniale Streifen wie „Shawn of the Dead“ oder „Hot Fuzz“. Nun machen die beiden auch in Serie: Hier ist der erste Teaser zu „Truth Seekers“.

In einer Welt der Informationen, die jedem mit einem Klick zur Verfügung stehen, sind sie beliebter als je zuvor: Verschwörungstheorien, Geisterglaube und die Jagd nach dem Übersinnlichen. Zwei, die genauso dem auf der Spur sind, sind in der Handlung von „Truth Seekers“ die beiden selbst ernannten Parapsychologen Gus und Dave (Pegg und Frost).

Sie sind dem Unheimlichen auf der Spur, jagen Geister und suchen Spukhäuser auf. Das Ermittlerteam tritt immer auf den Plan, wenn es allerlei mystische Geheimnisse und mysteriöse Vorkommnisse aufzuklären gilt – und Geister und Monster in Videoform auf Speicherkarten zu bannen. Ihre Erfolge stellen die beiden Aushilfsgeisterjäger ins Internet und teilen sie so mit Ihrer Fangemeinde.

Doch eines Tages wird aus dem Spaß Ernst – und Gus und Dave wähnen sich in den Fallstricken einer gewaltigen Verschwörung. Die sehr britisch anmutende Gruselserie soll mit schwarzem Humor punkten, wie auch das Material nahelegt. Mehr als den ersten Teaser gibt es bis dato zwar noch nicht, auch ein konkreter Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Wohl aber wissen wir, dass „Truth Seekers“ wohl bereits im Herbst anlaufen soll – als Originalserie exklusiv via Amazon Prime.