True Lies: Reunion von Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis – Nach beinahe drei Jahrzehnten seit der Veröffentlichung ihres gemeinsamen Films „True Lies“ haben Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis ein Wiedersehen bei einem Charity-Event gefeiert. Die Schauspieler nahmen an einer Veranstaltung für die gemeinnützige Organisation After-School All-Stars teil. Bei diesem Treffen erregte besonders das Outfit von Jamie Lee Curtis Aufmerksamkeit.

Sie erschien in einem rotweißen Dirndl und einer weißen Blumenkrone. Auf Instagram postete sie dazu: „Hallo, mein Name ist Ingeborg, ich komme aus Stuttgart“. Okay, lassen wir das an dieser Stelle einfach mal so stehen. Arnold Schwarzenegger ist übrigens seit einigen Jahren aktiver Unterstützer der Organisation After-School All-Stars, die sich für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien einsetzt.

Zu seinem „Oktoberfest“-Outfit wählte er eine Lederhose und Kniestrümpfe, kombinierte diese jedoch mit einem simplen schwarzen T-Shirt statt eines traditionellen Trachtenhemdes. Aber genug zu der Klamottenwahl der beiden Hollywood-Stars. Es war eine freudige Reunion der beiden Filmikonen, die 1994 in „True Lies“ ein unvergessenes Duo abgaben und als kongeniales Traumpaar galten.

Kassenschlager und Kultfilm

Der Film markierte übrigens einen Wendepunkt in der Filmgeschichte, da er der erste Streifen war, dessen Produktionskosten die 100-Millionen-Dollar-Marke knackten. In diesem Klassiker agierte Arnold Schwarzenegger als Geheimagent, den seine Ehefrau, gespielt von Jamie Lee Curtis, für einen drögen Computerverkäufer hielt. Die Actionkomödie unter der Regie von James Cameron wurde zu einem Kassenschlager und gilt heute als Kultfilm.

Im vergangenen Jahr fand bereits eine andere „True Lies“-Reunion statt. Bei dieser Gelegenheit hielt Schwarzenegger eine Rede, als Jamie Lee Curtis ihre Hand- und Fußabdrücke vor dem Grauman's Chinese Theatre in Los Angeles hinterließ. Während seiner Ansprache äußerte der „Terminator“-Star seine Bewunderung für Curtis' Leistung im Film und zeigte sich unzufrieden damit, dass sie oft als Nebendarstellerin und nicht als Hauptdarstellerin des Films angesehen wird.

Quelle: tvspielfilm.de