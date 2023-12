True Detective: Trailer und Starttermin zur neuen Staffel mit Jodie Foster – Die ersten Staffeln der ultradüsteren Thriller-Serie, wurden zurecht über den Klee gelobt. Nun steht endlich die vierte Staffel vor der Türe mit einer spannenden neuen Story und Besetzung. Diese Staffel trägt den Titel „True Detective: Night Country“ und verspricht erneut in eine Welt voller Rätsel und Spannung zu entführen, diesmal mit der Hollywood-Ikone Jodie Foster in einer der Hauptrollen.

Nach einer mehrjährigen Pause, in der sogar die Zukunft von „True Detective“ ungewiss schien, hat HBO nun endlich Details zur lang erwarteten vierten Staffel bekannt gegeben. Mit Jodie Foster, die in der eisigen Landschaft Alaskas ermitteln wird, hat die Serie eine prominente Neubesetzung erhalten. Der ursprünglich verzögerte Start der neuen Folgen aufgrund von Streiks in den USA hat die Spannung nur noch weiter erhöht.

Deutscher Starttermin und offizieller Trailer

Fans in Deutschland dürfen sich nun aber freuen: Sky wird die Serie zeitnah ab dem 15. Januar 2024 auf ihrem Streamingdienst WOW und über Sky Q online zeigen. Zudem gibt es nun auch den offiziellen Trailer zur vierten Staffel von „True Detective“. Jodie Foster schlüpft in der Serie in die Rolle von Detective Liz Danvers. Sie soll gemeinsam mit ihrer Partnerin Evangeline Navarro einen mysteriösen Fall in der abgeschiedenen Tsalal Arctic Research Station in Alaska untersuchen.

Hierbei müssen sie sich nicht nur mit den Schatten ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, sondern gleichzeitig auch das Mysterium um das Verschwinden von sechs Männern aufklären, die in einer Forschungsstation in Alaska tätig waren. „True Detective: Night Country“ setzt die düstere Crime-Mystery-Tradition fort und verspricht, die Erfolgsgeschichte der Serie fortzuschreiben.

Neben Jodie Foster als Hauptdarstellerin und Produzentin sind auch die ehemaligen Hauptdarsteller Woody Harrelson und Matthew McConaughey als Produzenten beteiligt.

Quelle: wunschliste.de