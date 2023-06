Tron 3: Drehstart zum dritten Teil mit Jared Leto angekündigt – Disney erschuf mit „Tron“ vor nun mehr 41 Jahren einen der ikonischsten Kultfilme im SciFi-Genre. Ein Streifen mit Jeff Bridges und Bruce Boxleitner in den Hauptrollen, der eine ganze Generation prägte und sich in die Bücher der Filmgeschichte eingeschrieben hat. Auch der Nachfolger „Tron: Legacy“ aus dem Jahre 2010 konnte großen Kinoerfolge verzeichnen.

Bereits zum zweiten Teil stand fest, dass man auch einen dritten Film machen würde. Dieses Vorhaben liegt mittlerweile auch wieder 13 Jahre in der Vergangenheit. Aber gut Ding will eben Weile haben. Doch die Warterei hat nun ein Ende, denn mittlerweile steht fest, dass man an „Tron 3“ arbeitet. Mehr noch, nun wurde auch endlich der Drehstarttermin bekanntgegeben. Demnach sollen die Kameras am 3. Juli 2023 in Vancouver anlaufen.

Regisseur Joachim Rønning verfilmt „Tron: Ares“

Ob der Termin aufgrund des aktuellen Autorenstreiks gehalten werden kann, ist jedoch noch offen. Der offizielle Titel des dritten Teils von Regisseur Joachim Rønning („Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“, „Maleficent: Mächte der Finsternis“) lautet übrigens „Tron: Ares“. Bekannt ist zudem, dass Hollywood-Star Jared Leto die Hauptrolle übernehmen wird. Leider sind noch keine weiteren Details ans Tageslicht befördert worden, da diese derzeit noch streng geheim gehalten werden.

Auch ob „Tron: Ares“ im Kino gezeigt wird oder direkt beim Streaming-Dienst Disney+ landet, ist noch nicht bekannt. Der Plan war damals eigentlich, dass man die Geschichte von „Tron 3“ direkt an die Geschehnisse von „Tron: Legacy“ anschließen wollte. Auch sah man vor, sowohl Garrett Hedlund (Sam Flynn) als auch Olivia Wilde (Quorra) aus dem Vorgänger für den dritten Teil wieder zurückzuholen.

Reboot oder Sequel?

Es war dafür auch schon alles vorbereitet und Joseph Kosinski sollte damals „Tron: Ascension“ inszenieren. Doch nach dessen Mega-Flop „A World Beyond“ reagierte Disney und warf alles in die Mülltonne. Es dauerte seine Zeit, bis dann 2017 ein neuer Anlauf gewagt wurde und man den dritten Film mit Jared Leto ankündigte. Nach all den Jahren wird nun „Tron: Ares“ zur Freude aller Fans gedreht. Es bleibt spannend, ob Teil drei nun ein reines Reboot oder doch ein Sequel werden wird.

Bis es soweit ist, kann man sich ja die beiden Scifi-Kultstreifen noch mal im Heimkino ansehen. Wer ein Abo bei Disney+ hat, kann sowohl den Klassiker „Tron“ als auch den Nachfolger „Tron: Legacy“ im Stream anschauen.

