Autor: Erik Rössler

Fans des abgedrehten Trash-Kinos können sich auf „Trolls World“ freuen. Nicht zu verwechseln mit der bald erscheinenden Animations-Musikkomödie „Trolls World Tour“ aus dem Hause DreamWorks Animation! Nein, dieser Streifen, zu dem nun der erste Trailer erschienen ist, bietet euch ein Trash-Fest aller erster Güte. Nicht nur aufgrund seines durchgehämmerten Plots, denn vor allem der wilde Cast bringt einen hohen Trash-Faktor mit.

So setzt sich dieser aus dem Who is who der deutschen B-Prominenz zusammen. Mit von der Partie in dieser schaurig-schrägen Fantasy-Horror-Komödie sind unter anderen Désirée Nick, Eva Habermann, Ralf Bauer, Katy Karrenbauer, Lutz van der Horst und der leider verschiedene Helmut Krauss. „Trolls World“ spielt derweil im Jahr 2015 in Baden-Baden. Bei Bauarbeiten wird aus Versehen ein Troll befreit, der seit 700 Jahren in einem Stein gefangen war. Er schlüpft in den Körper von Vanessa und dürstet nach neuem Blut.

Ooookay! Wisst ihr Bescheid, hier sind alle Weichen auf ein deutsches Trash-Feuerwerk gestellt. „Trolls World“ lässt sich dabei vom überaus legendär-schlechten 90er Trash-Klassiker „Troll 2“ inspirieren. Dazu eben dieser überaus illustre Cast. Ja, das schreit nach Kinoirrsinn und Fans dieses Genres werden wohl bald einen neuen Streifen in ihrer Liste hinzufügen können.

Leider oder glücklicherweise, je nachdem wie man diesem Genre zugeneigt ist, gibt es aber noch keinen Starttermin für „Trolls World“ zu verkünden.

Quelle: filmstarts.de