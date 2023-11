Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes – Das Spin-off startet endlich im Kino: Nach einer gefühlten Ewigkeit des Wartens ist es endlich soweit: „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ erobert diese Woche die deutschen Kinos. Acht Jahre sind vergangen, seitdem der letzte Teil der Reihe, „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 2“, das Publikum begeisterte.

Nun taucht das Spin-off tief in die Vergangenheit des „Panem“-Universums ein und verspricht, das Geheimnis der Ursprünge der berüchtigten Hungerspiele zu lüften. In „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ werden die Fans auf eine Reise mitgenommen, die weit vor den Tagen von Katniss Everdeen stattfindet. In diesem neuen Kapitel ist bringt vor allem auch der Cast frischen Wind ins Franchise. Abgesehen von Peter Dinklage, bekannt aus „Game of Thrones“, setzt der Film auf junge, aufstrebende Talente.

Zurück in eine Zeit, in der die Hungerspiele noch in den Kinderschuhen steckten

Rachel Zegler („Shazam! Fury of the Gods“) und Tom Blyth („Robin Hood“) übernehmen die Hauptrollen. Sie werden von Jason Schwartzman und Viola Davis unterstützt, sowie von deutschen Schauspieltalenten wie Irene Böhm („Babylon Berlin“), Cooper Dillon („Die Pfefferkörner“), Luna Kuse („Schloss Einstein“) und weiteren. Regisseur Francis Lawrence, der auch die früheren Filme inszenierte, führt uns indes zurück in eine Zeit, in der die Hungerspiele noch in den Kinderschuhen steckten - 64 Jahre vor den Ereignissen der Hauptreihe.

Diese frühen Spiele, gefährlich und voller tückischer Fallen, bieten eine neue Perspektive auf das bekannte Universum. Eine Schlüsselfigur in diesem Spin-off ist Coriolanus Snow, der spätere Gegenspieler von Katniss Everdeen. Der junge Snow, dargestellt als Waise in bescheidenen Verhältnissen, erhält die Chance, als Mentor für die Tribute aus Distrikt 12 zu agieren. Dieses Engagement verspricht ihm einen möglichen sozialen Aufstieg.

Eine interessante Wendung in der Handlung ist die Entwicklung von Gefühlen zwischen Snow und seinem Schützling, Lucy Gray Baird, während der Spiele. „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“ erscheint am kommenden Donnerstag, den 16. November 2023, in den deutschen Kinos.