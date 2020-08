Tremors: Shrieker Island – Trailer zur Rückkehr der Raketenwürmer – Freunde des actionreichen Trash-Kinos können sich auf die Rückkehr der Raketenwürmer freuen. Zum mittlerweile siebten Mal lässt man die kultigen Graboiden los. Das natürlich mit „Tremors“-Urgestein Michael Gross in der Rolle des Burt Gummer. Wie das Ganze ausschaut, könnt ihr jetzt im Trailer zu „Tremors 7: Shrieker Island“ bestaunen.

In Teil sieben haben die Raketenwürmer dieses Mal eine ganze Insel besetzt. Tja und wie wir den alten Haudegen Burt Gummer kennen, kann er dies so nicht belassen. Also beginnt die Jagd auf die Kultbiester, die bereits am 20. Oktober 2020 in die US-Heimkinos kommen wird. Auf Shrieker Island wird derweil der Spieß umgedreht. Denn die Graboiden machen nicht wie gewohnt Jagd auf die Menschen.

Nein, Menschen gehen dieses Mal zum Gegenangriff über – vom Gejagten zum Jäger, sozusagen. Der Plot im Detail: Als eine Gruppe wohlhabender Trophäenjäger Graboid-Eier genetisch modifiziert, um das ultimative Jagderlebnis zu schaffen, dauert es nicht lange, bis ihre Beute beginnt, die Bewohner einer nahegelegenen Insel-Forschungsanlage zu terrorisieren. Die Leiterin der Einrichtung macht den Experten im Töten von Graboiden ausfindig – den einzigartigen, aber eher widerspenstigen Burt Gummer (Michael Gross).

Mit Burt als Anführer müssen sie gegen die größeren, schnelleren und erschreckend intelligenten Graboiden und die sich rasend schnell vermehrenden Shrieker in den Krieg zu ziehen… Inszeniert wurde der Action-Spaß einmal mehr von Don Michael Paul, der bereits für „Tremors 5: Bloodlines“ oder „Tremors: Ein kalter Tag in der Hölle“ hinter der Kamera saß.

Übrigens wurde der Streifen von der amerikanischen MPA mit der Begründung „Gewalt in Verbindung mit Kreaturen, Sprachgebrauch, etwas Gore und anzügliches Material“ mit einer PG-13 belegt. Heißt im Umkehrschluss: Freut euch auf reichlich Gore und Monster-Action. Fans der Reihe werden sich daher sicher auch bei „Tremors 7: Shrieker Island“ heimisch fühlen.



Anlässlich des 30. Jubiläums der kultigen Trash-Monster-Reihe wird „Tremors 7: Shrieker Island“ am 26. November 2020 auf Blu-ray und DVD im Heimkino erscheinen.

Quelle: blairwitch.de