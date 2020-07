Transformers: War for Cybertron Trilogy

Transformers: War for Cybertron Trilogy Trailer – Fans der kultigen Roboter werden sich garantiert schon die Hände reiben. Denn es dauert nicht mehr lang, bis die Transformers wieder zurückkehren. Das mit der neuen Anime-Serie „Transformers: War for Cybertron Trilogy“, die schon Ende des Monats beim Streaming-Dienst Netflix aufschlägt.

Gestartet wird die Serie mit den ersten sechs Episoden unter dem Namen „Die Belagerung“, die zugleich das erste von insgesamt drei Kapiteln bilden. „Transformers: War for Cybertron Trilogy“ erzählt dabei eine völlig neue Geschichte um die so beliebten Transformers.

Demnach kämpfen die Autobots und Decepticons auf ihrem sterbenden Planeten Cybertron um die Kontrolle über den AllSpark. In diesem Krieg will sich Megatron den Allspark zu Nutze machen, um die Autobots zu reformieren und so ihren Widerstand brechen. Allerdings wissen sich Optimus Prime und seine Autobots zu wehren.

Ihr Ziel, Cybertron zerstören. Die Serie behandelt somit vorrangig die Herkunftsgeschichte der Transformers. „Transformers: War for Cybertron Trilogy“ startet mit „Die Belagerung“ bereits am 31. Juli 2020 auf Netflix.

Weiter geht es dann zu einem späteren Zeitpunkt mit „Earthrise, bevor die Trilogie mit dem letzten, noch titellosen Kapitel geschlossen wird.

Quelle: robots-and-dragons.de