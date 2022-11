Planet Sex: Trailer zur Serie mit allerhand Sexpraktiken – Bereits vor der Veröffentlichung der kommenden Serie „Planet Sex“ gab es einiges an Aufsehen. Denn in dieser Serie werden unter anderen verschiedenen Sex-Techniken getestet. Und dies von keiner Unbekannten. Denn im Mittelpunkt steht Cara Delevingne, die sich einen Namen als Model und Schauspielerin gemacht hat.

In ihrer eigenen Serie reist die 30-jährige Britin um die Welt, aber eben nicht, um all die schönen Landschaften zu bestaunen. Was euch in „Planet Sex“ erwartet könnt ihr nun im ersten Trailer sehen. Im Detail packt Cara Delevingne in „Planet Sex“ ihre Koffer und tingelt sechs Episoden lang durch Südafrika, Deutschland, Spanien, Japan, in den Libanon, die USA und nach Großbritannien.

Diverse Sexpraktiken und das Erkunden der eigenen Sexualität

Das alles nurm um dort diverse Sexpraktiken auszuprobieren und ihre Sexualität zu erkunden. Eröffnet wird das Ganze im Trailer mit den Worten des Models: „Hallo, ich heiße Cara und ich date Männer. Ich liebe aber auch Frauen und alle anderen. […] Ich lebe einfach von dieser queeren Energie.“ Schließlich will sie antworten, so zu hören im Trailer zu „Planet Sex“.

Zu sehen ist auch, wie sie in die BDSM-Welt abtaucht – mit Halsband angeleint und herumgeführt in bestem Latex- und Leder-Outfit. Auch ist in den ersten Szenen zur Serie zu sehen, wie Cara Delevingne an einem Masturbationsworkshop teilnimmt, bei dem sechs nackte Frauen im Kreis sitzen.

„Zieh deine Unterwäsche aus. Das ist das Gleitmittel.“

Delevingne wurde diesbezüglich von der „New York Post“ mit den Worten zitiert: „Ich ging in das Masturbationsseminar, weil ich dachte, es würde ein Klassenzimmer sein und ich würde einen Notizblock haben, aber stattdessen war es eine pinke, lederne Turnmatte auf dem Boden, mit sechs Leuten, die sagten: 'Zieh deine Unterwäsche aus. Das ist das Gleitmittel.'“

Wer die sexuelle Reise des Models sehen will, muss sich noch etwas gedulden. „Planet Sex“ startet zuerst beim amerikanischen Sender Hulu und wird dann wahrscheinlich am Ende auf „Disney+ Star“ zu sehen sein.

Quelle: stern.de