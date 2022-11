Christmas Bloody Christmas: Trailer zum Robo-Horrorspaß mit dem Weihnachtsmann – Auf eines können sich alle Gorehounds, Thriller- und Actionliebhaber verlassen: Rückt die Weihnachtszeit näher, dann kommen auch Regisseure und andere Filmschaffende auf ihre Kosten. Denn zum Fest des Friedens scheint es längst Tradition geworden zu sein, uns die blutigsten, härtesten und teils absurdersten Streifen mit Weihnachtsthema zu kredenzen. So einer ist auch „Christmas Bloody Christmas“, da genügt ein Blick auf den Trailer.

Dort scheint man nicht nur das Konzept der Heiligen Nacht als Spielwiese für blutiges Gemetzel zu lieben, sondern ist auch ein großer Verehrer der „Chucky“-Denkart des Horrors. Denn im Mittelpunkt von „Christmas Bloody Christmas“ steht zwar ein Weihnachtsmann, doch nicht in seiner x-beliebigen, überlieferten Version. Vielmehr dreht sich im Film alles um eine hochgradig fortschrittliche Weihnachtsmannpuppe und deren mörderischen Streifzug.

Präziser:

Es geht um einen „animatronischen Santa mit modernster Technologie“, der eine Fehlfunktion erleidet und in bester „Gremlins“-Manier in einer kalten Winternacht ein ganzes beschauliches Dorf in den USA ins Chaos stürzt. Um dessen Einwohner zu zerstückeln, zu zerbrechen oder präzise zu zerlegen. Dazu hat dieser robotische Weihnachtsmann unter anderem Laseraugen im Gepäck. Warum? Weil die Maschine aus gepanzertem Metall ursprünglich ein Prototyp eines Supersoldaten fürs Militär war …

Kurz: „Christmas Bloody Christmas“ nimmt sich zu keiner Sekunde ernst, wenn man vom Trailer auf den Film schließen darf. Eine Dorfgemeinschaft, allen voran ein Kämpferin wider Willen, Plattenladenbesitzerin Tori Tooms, gegen den durchgedrehten Heavy-Metal-Killersanta aus dem Spielzeugladen. Ein Kampf ums Überleben und nicht zuletzt, um das Fest der Liebe zu retten. Das könnte Trashvergnügen für lange Winterabende bieten. „Drogen, Sex, Metal und Gewalt“ stehen laut offiziellem Plot im Mittelpunkt.

„Christmas Bloody Christmas“ von Joe Begos läuft in den USA am 9. Dezember in den Kinos sowie beim Streaming-Dienst Shudder an. Hierzulande soll der Film an dem Termin über Capelight fürs Heimkino bereitstehen.

Na dann: Ho, ho, ho!

