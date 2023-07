Killers of the Flower Moon

Killers of the Flower Moon: Trailer zum Kino-Highlight mit Leonardo DiCaprio – Filmfans dürfen sich auf das nächste Highlight im Kino freuen. Nämlich auf „Killers of the Flower Moon“ von keinem Geringerem als Meisterregisseur Martin Scorsese. Dass da etwas cineastisches Großes auf uns zukommt, beweist nicht nur die Laufzeit von satten 203 Minuten.

Schließlich wird das meiste zu Gold, was Martin Scorsese anfasst, zu sehen unter anderem in ewigen Klassikern wie „Taxi Driver“, „GoodFellas“, „Casino“, „Gangs of New York“ , „Aviator“ oder „The Wolf of Wall Street“. Hierbei fällt immer wieder auf, dass die Regielegende gerne mit Hollywood-Liebling Leonardo DiCaprio dreht. Das ist auch in seinem neuen Streifen „Killers of the Flower Moon“ der Fall, in dem DiCaprio erneut in einem Scorsese-Streifen die Hauptrolle übernommen hat.

Mitreißende Western-Krimisaga

Wie das Ganze ausschaut und was euch erwartet, könnt ihr im neuen Trailer sehen. „Killers of the Flower Moon“ ist eine Western-Krimisaga geworden, deren Geschichte sich um eine erschütternde Mordserie dreht. Der Film spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit brachte das Erdöl der Osage Nation großen Reichtum, und sie wurde über Nacht zu einem der wohlhabendsten Völker der Welt.

Der Wohlstand dieser Ureinwohner Amerikas zog sofort weiße Eindringlinge an, welche die Menschen manipulierten, erpressten und den Osage so viel Geld stahlen, wie sie konnten – bis sie sogar zum Mord übergingen. Als immer mehr der reichen Grundbesitzer brutal sterben, werden weiße Mitbürger verdächtig, sie ermordet zu haben. Zwischen beiden Seiten steht Ernest Burkhart zusammen mit seiner Frau Mollie, einer Ureinwohnerin.

Potenzial zum besten Film des Jahres

Alleine der auf wahren Begebenheiten beruhende Plot bringt schon genügend Spannung mit sich. Wenn man sich dann noch den grandiosen Cast neben Leonardo DiCaprio anschaut, kann man fast schon sicher sein, dass Martin Scorsese auch hier wieder ein filmisches Meisterwerk gelingt.

So stehen nämlich auch Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell und Sturgill Simpson vor der Kamera.

„Killers of the Flower Moon“ ist nicht nur schon jetzt eines der Kino-Highlights des Jahres, sondern hat auch das Potenzial, den besten Film des Jahres abzugeben. Davon überzeugen kann man sich ab dem 19. Oktober 2023, denn dann erscheint „Killers Of The Flower Moon“ in den deutschen Kinos, auch in der IMAX-Version. Später dann wandert Martin Scorseses neues Epos zum Streaming-Dienst AppleTV+.

Quelle: moviepilot.de