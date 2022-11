Bruce Willis und John Travolta in Paradise City

Trailer zu seinem vielleicht letzten Film: Bruce Willis und John Travolta in Paradise City – Bruce Willis ist eine Legende des Actionfilms, ein Mann, der seine unzähligen Fans weltweit mit nahezu ebenso vielen Kracherstreifen des Genres vielseitig erfreut hat. Die Hollywood-Legende war an einigen der größten Actionfilme überhaupt beteiligt. Anfang diesen Jahres zog sich Willis aus der Schauspielerei zurück – er hatte die Diagnose Aphasie erhalten, eine Veränderung des Gehirns, die das Verständnis und die Aussprache von Worten zerstören kann. In „Paradise City“ wird er aber noch zu sehen sein.

Schauspieler drehen manche Filme weit im Voraus, andere Bleiben aus diversen Gründen länger in der Hollywood-Schublade oder gar im Giftschrank liegen, bis ihr Zeitpunkt gekommen ist, es ins Kino oder auf die heimischen Geräte zu schaffen. Es ist also nicht gesichert, dass „Paradise City“ das letztes Mal sein muss, dass wir Bruce Willis in einem Film zu sehen bekommen – wohl aber, dass es eines der absolut letzten Male sein wird.

In einer weiteren Hauptrolle neben ihm zu sehen:

John Travolta, den mit Bruce Willis nicht zuletzt auch die Besetzung in Quentin Tarantinos Meisterwerk „Pulp Fiction“ verbindet. In den letzten Jahren hatten die beiden früheren Ikonen nicht gerade durch ihre Mitwirkung an überragenden Klassikern bestochen. Der auf Hawaii gedrehte „Paradise City“ hinterlässt nach erster Sichtung des Trailers zumindest schon einmal den Eindruck eines immerhin soliden Actionthrillers aus der zweiten Reihe, bei dem es ein Wiedersehen mit den beiden gibt.

Fans dürften den Streifen daher ohnehin bereits auf dem Radar haben. In der Handlung geht es um den Kopfgeldjäger Ian Swan (Willis). Bei einem seiner Jobs wird er angeschossen und ertrinkt angeblich in den Fluten von Maui. Sein Sohn Ryan (Blake Jenner) will das nicht glauben. Er macht sich auf die Suche nach dem vermeintlich Toten, verpflichtet dafür den Ex-Partner seines Vaters (Stephen Dorff) sowie eine örtliche Polizistin (Praya Lundberg).

Doch die Beteiligten merken schnell:

Irgendwie ist der lokale Kartellboss (Travolta) in die Sache verwickelt – und so müssen sich Ryan und seine Leute harten Entscheidungen stellen. Doch dann begeben sie sich auf eine Insel in die titelgebende „Paradise City“. Dort treffen sie auf einen unerwarteten Verbündeten …