Trailer zu Natty Knocks: Retro-Slasher mit einigen Horror-Legenden – Auf alle Slasher-Fans, die auch Old-School-Horror lieben, kommt bald mit dem Retro-Slasher „Natty Knocks“ ein neuer Genreleckerbissen zu. Zum kommenden Schocker von „Halloween-IV“-Macher Dwight H. Little gibt es einen Trailer zu sehen, der euch einen ersten Einblick verschafft. Richtig cool ist, dass „Natty Knocks“ gleich drei wahre Genre-Stars und Horror-Legenden auffährt.

Dieses legendäre Schauspieltrio besteht aus keinen Geringeren als Bill Moseley (u. a. „The-Devil’s-Rejects“), Scream Queen Danielle Harris sowie Freddy Krueger-Darsteller Robert Englund. Auch storytechnisch fährt „Natty Knocks“ auf der Old-School-Schiene, gibt es hier doch nach bester Michael Myers-Manier einen maskierten Meuchelmörder, der selbstverständlich an Halloween eine Stadt in Angst und Schrecken versetzt.

Babysitterin vs. Serienkiller

Ja, das ist zwar nicht innovativ, aber effektiv für das Genre. Zumindest wenn dies auch dementsprechend gut inszeniert wurde. Ob dem so ist, wird man letztendlich erst sehen, wenn der Film in seiner ganzen Blüte über den Bildschirm geflackert ist. Neben dem Horror-Legenden-Trio Bill Moseley, Danielle Harris sowie Robert Englund gehört auch die Newcomerin Charlotte Fountain-Jardim („The Marvelous Mrs. Maisel“) zum Cast von „Natty Knocks“, die zugleich auch die Hauptrolle übernehmen wird.

Sie schlüpft nämlich in die Rolle der Babysitterin Britt. Sowohl sie als auch ihre jungen Schützlinge werden in einer Kleinstadt vom Serienkiller Abner Honeywell verfolgt, woraufhin ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt. Den Part des Killers übernimmt an dieser Stelle Bill Moseley. Freunde des Genres, die auf Retro-Atmosphäre stehen und dem Stile klassischer Slasher frönen, sollten „Natty Knocks“ jedenfalls auf dem Zettel haben.

„Natty Knocks“ startet in den USA am 21. Juli 2023 in ausgewählten Kinos und erscheint zudem über Video-On-Demand. Einen deutschen Termin gibt es indes leider noch nicht.

Quelle: filmfutter.com