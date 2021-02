Heute präsentieren wir euch in unserer Reihe mit Film-Trailern von damals ein unvergessenes, oscarnominiertes Historiendrama aus deutschen Landen. Die Rede ist von Oliver Hirschbiegels „Der Untergang“ aus dem Jahre 2004 – ein Klassiker des deutschen Films, der noch mal all die Düsternis und Beklemmung während der letzten Tage im Führerbunker am Ende des Zweiten Weltkrieges aufleben lässt.

Das Finale des Dritten Reichs ist als bizarres Schreckenskabinett inszeniert – mit einer grandiosen Leistung von Bruno Ganz als Adolf Hitler. Ein Film, der zum einen selbst Geschichte geschrieben hat und zugleich deutsche Historie so mitreißend und schockierend wiedergibt. Mittendrin: Traudl Junge – sie wird zweieinhalb Jahre, nachdem Hitler sie als seine Sekretärin engagierte, Zeugin, wie vom 20. April bis zum 2. Mai das Dritte Reich untergeht.

Im Berliner Bunker duellieren sich Kapitulationsgedanken und Durchhalteparolen, Restvernunft und Realitätsflucht, während die Rote Armee unaufhaltsam vorrückt und Hitler, Goebbels und engste Vertraute ihren Selbstmord planen und durchführen. Neben der großartigen Leistung von Bruno Ganz brillieren in „Der Untergang“ unter anderen Alexandra Maria Lara (Hitlers Sekretärin), Juliane Köhler in der Rolle von Eva Braun, Ulrich Matthes (Goebbels) oder Heino Ferch als Albert Speer.

Völlig zu Recht bekam dieses eindringliche und atmosphärisch dichte Historiendrama 2005 eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“. Der „Der Untergang“, basierend auf dem gleichnamigen Werk des Historikers Joachim Fest, gehört mittlerweile zu den bedeutsamsten zeitlosen Filmwerken rund um das Thema Zweiter Weltkrieg und beeindruckt auf düster-bedrohliche Art.