Toy Story 5: Alles zur Fortsetzung der kultigen Filmreihe – Fans von mitreißenden Animationsfilmen dürfen sich auf ein neues Abenteuer der kultigen Spielzeughelden freuen. Denn nach 2019 und dem vierten „Toy Story“-Film begeben sich die beliebten Spielzeuge um Woody, Buzz Lightyear und ihre Freunde mit „Toy Story 5“ endlich wieder auf die große Leinwand.

Dass sich der fünfte Teil bei den Pixar Animation Studios in der Entwicklung befindet, wurde bereits Anfang 2023 angekündigt. Seitdem ist es recht ruhig um das kommende Animationsabenteuer geworden. „Toy Story 5“ ist zudem der aktuell einzig in der Entwicklung befindende Streifen bei Pixar, der noch immer kein Veröffentlichungsdatum hat.

„Wir haben eine weitere Toy Story, also sind Woody und Buzz zurück.“

Experten des Branchenmagazins „thedirect“ vermuten, dass die fünfte Fortsetzung der kultigen Filmreihe erst 2025 in die Kinos kommen wird. Wenn sich dies bestätigt, würde die Produktion von „Toy Story 5“ erst Anfang 2024 beginnen. Was die Story betrifft, gibt es zurzeit noch keine wirklichen Details. Der kreative Leiter von Pixar, Pete Docter, deutete aber bezüglich des fünften Teils an, dass es ein paar Überraschungen geben könnte.

Docter: „Ich denke, es wird überraschend sein. Er hat ein paar wirklich coole Sachen, die man noch nicht gesehen hat.“ Fest steht indes, dass die beliebten Figuren Woody und Buzz zurückkehren werden. So verriet Pixar-Chef Pete Docter gegenüber „Variety“: „Wir haben eine weitere Toy Story, also sind Woody und Buzz zurück.“

Was zuvor geschah

Dies würde bedeuten, dass vor allem dann auch Hollywood-Liebling Tom Hanks noch mal die Synchronrolle im englischen Original für Woody übernehmen wird. Es bleibt also spannend, was Fans in „Toy Story 5“ präsentiert bekommen. Wir blicken noch mal auf Teil vier zurück, an den die Fortsetzung anknüpfen könnte:

Woody wusste immer um seinen Platz im (Spielzeug-)Universum, seine Priorität war es, sich um „sein“ Kind zu kümmern, sei es sein alter Kindheitsfreund Andy oder die süße Bonnie. Aber als Bonnie ein äußerst widerspenstiges neues Spielzeug in ihre Sammlung aufnimmt, hat Woodys ruhiger gewordenes Kinderzimmerleben ein Ende. Denn Forky hat eine schwere Identitätskrise und ist davon überzeugt, kein Spielzeug zu sein.

Doch was ist er dann? Müll? Forky ist sich jedenfalls sicher, für etwas anderes bestimmt zu sein. Und das versucht er auf abenteuerliche Art zu beweisen. Zusammen mit alten und neuen Freunden erleben Forky und Woody den Roadtrip ihres Lebens und lernen dabei, dass die Welt für ein Spielzeug viel größer ist als jemals gedacht.

Quelle: thedirect.com