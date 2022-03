Top Gun Maverick: Neuer Trailer zum Nachfolger des Kult-Klassikers – Es bedarf eigentlich keiner Diskussion. „Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ aus dem Jahre 1986 gehört auch heute nach 36 Jahren zu den Kultstreifen der 80er Jahre. Eigentlich hätte der heiß erwartete Nachfolger „Top Gun Maverick“ schon im letzten Jahr erscheinen sollen, wurde aber verschoben.

Nun endlich ist es bald soweit und passend zum kommenden Kinostart gibt es jetzt auch den finalen deutschen Trailer zu sehen. Auch dieses Mal geht es wieder mit Vollspeed per Jet durch die Lüfte. Wenn man dabei Hollywood-Ikone Tom Cruise einmal mehr im Cockpit sitzen sieht, geht jedem Fan das Herz auf.

Spannender Plot mit Nostalgie-Einschlag

Denn in „Top Gun Maverick“ ist Pete „Maverick“ Mitchell auch nach mehr als 30 Jahren immer noch als Top-Pilot für die Navy im Einsatz. Er hat sich als furchtloser Testflieger einen Namen gemacht und zeigt dies tagtäglich in der Luft. Dabei drückt sich Maverick vor der Beförderung. Denn eben diese würde den Kultpiloten auf den Boden ins Büro verbannen.

Als er eine Gruppe von Top-Gun-Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll, trifft er auf Lt. Bradley Bradshaw mit dem Spitznamen „Rooster“, den Sohn von Mavericks verstorbenem Co-Piloten und Freund Nick Bradshaw, „Goose“. Konfrontiert mit den Geistern der Vergangenheit, ist Maverick gezwungen, sich seinen tiefsten Ängsten zu stellen, denn die Sondermission wird von allen, die für diesen Einsatz auserwählt werden, das ultimative Opfer fordern.

Temporeiche Action mit namhaften Cast

Auch der finale Trailer zeigt, dass man sich auf temporeiche Action freuen kann. Dass dies auch dann auf Spielfilmlänge der Fall sein wird, davon kann man ausgehen, wenn man weiß, wer auf dem Regiestuhl platzgenommen hat. Denn mit Regisseur Joseph Kosinski hat jemand „Top Gun Maverick“ inszeniert, der mit Filmen wie „Tron: Legacy“, „Oblivion“ oder „No Way Out – Gegen die Flammen“ bereits unter Beweis gestellt hat, wie spannendes Blockbuster-Kino geht.

Neben Tom Cruise gehören unter anderen auch Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman sowie Ed Harris zum namhaften Cast. Notiert euch also den 26. Mai 2022 dick im Terminkalender, denn dann erscheint „Top Gun Maverick“ in den deutschen Kinos. Bis dahin steigt mit Tom Cruise in die Maschine, schnallt euch an und genießt die neuen actionreichen Bilder zum vielversprechenden Nachfolger.