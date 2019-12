Autor: Bernhard Trecksel

30 Jahre sind vergangen, in denen die Fans ausharren mussten, ob es je eine Fortsetzung geben würde – doch im Sommer 2020 wird die Geschichte des Pilotenasses Maverick weitererzählt. Ein brandneuer Trailer zu „Top Gun Maverick“ ist erschienen, der uns die Wartezeit auf das kommende Highlight versüßen wird. Ihr findet den sehr gelungenen Appetitanreger im Anschluss.

Klar ist, für „Top Gun Maverick“ kehrt Megastar Tom Cruise natürlich in die Paraderolle zurück, die so viel zu seinem weltweiten Erfolg beitrug: Als Flieger-Ass Pete „Maverick“ Mitchell wird er wieder an Bord eines Kampffliegers steigen. Das ist durchaus wörtlich gemeint, denn wer Tom Cruise' Auftritte in den „Mission Impossible“-Streifen kennt, der weiß, dass der Mann halsbrecherische echte Stunts jederzeit dem Greenscreen und Computereffekten vorzieht.

So auch für „Top Gun Maverick“, wo lieber in luftiger Höhe bei Top-Speed gedreht und mit echten Stunts gearbeitet wurde, statt alle Akteure in Computerflieger zu setzen. Da Cruise selbst Pilot ist, hat er die Stunts selbst durchgezogen – und das sieht man „Top Gun Maverick“ bereits in den Trailern an. Hier kommt großes auf uns zu, wenn „Top Gun Maverick“ am 16. Juli 2020 die Leinwand beehrt. Pures Adrenalin bei waghalsigsten Manövern.