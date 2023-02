„Top 10“ der Video-Piraterie: Die Film-Favoriten 2022 bei illegalen Streams – Neues Jahr, neues Glück: Kurz nachdem sich die Welt vom alten Jahr verabschiedet hat, tauchen sie im neuen Jahr wieder auf. Die Rede ist nicht von den berühmt-berüchtigten „guten Vorsätzen“, sondern von diversen Toplisten oder deren Pendants. So erfährt man zum Beispiel, welche Filme im vergangenen Jahr echte Hits waren – und welche Flops. Doch nicht immer beziehen sich solche Listen auf den legalen Weg ins Kino oder zum Streaming-Dienst: Die Filme dieser Rangfolge wurden am häufigsten illegal gesehen.

Wie „Chip“ unter Berufung auf das Entertainmentportal „Variety“ berichtet, hat sich Letzteres mit einer Rechercheplattform namens „Muso“ zusammengetan. Die Mission: Solche Streifen ausfindig zu machen, die im Jahr 2022 am häufigsten mit illegalen Methoden angeschaut wurden. Dabei wurden sowohl Downloads/Online-Streams als auch andere Formen der Piraterie in die Auswertung einbezogen. Dies sollte, wie sich später herausstellte, erhellende Ergebnisse zutage fördern.

Die Liste der zehn am häufigsten illegal angeschauten Filme:

Den zehnten Platz belegt der Film „Encanto“ (8 Prozent). Knapp dahinter auf Platz neun stürmen die Dinosaurier mit „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, ebenfalls acht Prozent, die illegalen Film-„Charts“. Interessant: Trotz seines unglaublichen Kinoerfolgs liegt „Top Gun: Maverick“ mit 8 Prozent nur auf Platz acht. Knapp davor auf Platz sieben: „Marvels Eternals“ (8 Prozent), vor dem wiederum auf Platz sechs „Uncharted“ liegt. Platz sechs geht an „Uncharted“ mit 8 Prozent in der Häufigkeit der illegalen Streams. Platz 5 ergeht wiederum mit 9 Prozent an „Black Adam“.

Knapp an der zweifelhaften Raubkopien-Bronzemedaille vorbeigeschrammt ist „Thor: Love and Thunder“ (9 Prozent) auf Platz vier. Auch besagter dritter Platz auf dem fragwürdigen Treppchen ging an einen Marvel-Film: „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (10 Prozent). Auf Platz zwei folgt „The Batman“ mit 13 Prozent, absoluter Spitzenreiter bei den illegalen Streams war 2022 „Spider-Man: No Way Home“ mit 21 Prozent. Ein Blick in die Auswertung zeigt, dass Superheldenfilme sehr beliebt sind:

Ganze sechs von zehn Plätzen belegen Filme aus Marvels MCU oder dem DC-Universum.

Mehr noch, die gesamte Top 5 besteht aus solchen. Dank des Marvel-Einschlags erfolgt zudem die Hälfte aller Raubkopien zum Leidwesen von Disney – zumindest, wenn man den in Kooperation mit Sony gedrehten „Spider-Man: No Way Home“ mitzählt, da dieses Unternehmen einen Teil der Rechte an der Figur hält. Wie „Variety“ erklärt, hängt die Platzierung eines Films auf der Liste der illegalen Downloads damit zusammen, ob er auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht wurde.

Demnach waren viele der MCU-Filme bereits innerhalb von 45 bis 50 Tagen nach dem Kinostart beim Anbieter Disney+ verfügbar. Wo Raubkopierer früher noch illegal von der Leinwand abfilmen mussten und die einschlägigen Portale daher meist nur eine miserable Bild- und Tonqualität zeigen konnten, haben Videopiraten heute ganz andere Möglichkeiten, Raubkopien für illegale Downloads bereitzustellen. Ob der ewige Kampf zwischen Unternehmen und digitalen Raubkopierern jemals ein Ende finden wird, steht in den Sternen.

