Top 10: Das sind die teuersten Serien aller Zeiten – Seit der ältesten Serie „Meet the Press“ aus den 40er Jahren erfreuen wir uns an filmischen Geschichten im Episodenformat. Mit den Jahren sind unzählige Serien entstanden, wovon nicht wenige Kultstatus erreicht und Millionen von Fans gewonnen haben. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt wurde dabei natürlich auch immer mehr Geld in die Produktion von Serien gesteckt.

Insbesondere in den letzten zwei Dekaden ließ man sich neue Serien einiges kosten. Im Vergleich zu früheren Zeiten hat sich der Markt zudem durch Streaming-Giganten wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ zudem massiv geändert. Schaut man sich die steigenden Produktionskosten einzelner Episoden in den letzten Jahren an, wird es besonders deutlich, dass mehr Geld in die Hand genommen wird.

Nimmt man zum Beispiel die überaus erfolgreiche Western-Serie „Deadwood“, wurden noch pro Folge 4,5 Mio. Dollar investiert. Auch bei Netflix erstem Serienkassenschlager „House of Cards“ kostete die Produktion einer einzelnen Episode „nur“ 4,5 Mio. Dollar. Das waren für damalige Zeiten zwar hohe Summen, aber im Vergleich zu Serien Jahre später eben Peanuts. Aber überzeugt euch selbst, wir zeigen euch die zehn teuersten Serien aller Zeiten.

10. Halo – rund 13 Millionen US-Dollar pro Folge

09. The Crown – rund 13 Millionen US-Dollar pro Folge

08. Game of Thrones – rund 15 Millionen US-Dollar pro Folge

07. The Mandalorian – rund 15 Millionen US-Dollar pro Folge

06. See – Reich der Blinden – rund 15 Millionen US-Dollar pro Folge

05. House of the Dragon – rund 20 Millionen US-Dollar pro Folge

04. The Pacific – rund 20 Millionen US-Dollar pro Folge

03. WandaVision – rund 25 Millionen US-Dollar pro Folge

02. Stranger Things – rund 30 Millionen US-Dollar pro Folge

01. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht – rund 58 Millionen US-Dollar pro Folge

Quelle: esquire.de