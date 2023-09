Tomb Raider auf Netflix: Trailer zur Rückkehr von Lara Croft – Lara Croft ist seit fast drei Jahrzehnten eine prägende Figur in der Gaming- und Film-Welt. Sie ist eine furchtlose Archäologin, die bereits etliche Abenteuer in allmöglichen Teilen der Welt erlebt hat. Nun wird ein neues Kapitel in der langen Geschichte der Kult-Archäologin Lara Croft aufgeschlagen. Bereits vor zwei Jahren hatte Netflix eine Anime-Serie über die charismatische Abenteurerin angekündigt.

Nun endlich wurde zur Serie mit dem Titel „Tomb Raider: The Legend of Lara Croft“ endlich auch der erste Trailer veröffentlicht. Die Anime-Serie wird indes von Powerhouse Animation produziert, dem Studio hinter anderen Netflix-Hits wie „Castlevania“ und „Masters of the Universe: Revelation“. Ein besonderes Highlight ist die Besetzung der englischen Originalstimme von Lara Croft:

Marvel-Star spricht Lara Croft

Hayley Atwell, bekannt aus dem Marvel Cinematic Universe als Peggy Carter, wird der Figur ihre Stimme leihen. Atwell hat bereits in verschiedenen Projekten mitgewirkt, einschließlich der neuesten „Mission Impossible“-Filmreihe. Auch andere bekannte Stimmen sind dabei wie beispielsweise Allen Maldonado als Zip und Earl Baylon als Jonah Maiava.

Leider hat Netflix noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Anime-Serie bekannt gegeben, außer dass sie irgendwann im Jahr 2024 erscheinen soll. Fans dürfen sich aber auf eine Erweiterung des Universums rund um Lara Croft freuen. Die neue Anime-Serie verspricht, eine spannende Ergänzung zu sein, und mit einem erstklassigen Produktionshaus scheinen die Weichen für ein aufregendes Abenteuer gestellt zu sein.

