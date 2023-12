Tom Hanks und Meg Ryan: Kultfilm der 90er erstmals auf DVD und Blu-ray – Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere hat einer der beliebtesten Hollywood-Schauspieler Tom Hanks eine Vielzahl von Filmen gedreht. Viele seiner früheren Werke, besonders die seine Blockbuster aus den 80er und 90er Jahren wie beispielsweise „Philadelphia“ und „Forrest Gump“, haben bis heute eine treue Fangemeinde.

Doch es gibt auch einige Filme mit Tom Hanks, die in Deutschland weniger bekannt und bis heute als Geheimtipp zählen. Ein solcher Fall ist definitiv die Komödie „Joe gegen den Vulkan“ mit Tom Hanks und Meg Ryan in den Hauptrollen. Ein Film, der bei den Die-Hard-Fans Kultstatus besitzt, aber dennoch hierzulande lange Zeit kaum Beachtung fand.

Damals nur auf VHS verfügbar

Dies wird sich nun sicherlich ändern, denn „Joe gegen den Vulkan“, der damals nur auf VHS verfügbar war, wird nun erstmals auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. „Joe gegen den Vulkan“ ist eine romantische Komödie, in der Joe Banks, gespielt von Tom Hanks, ein ungewöhnliches Angebot erhält, nachdem er erfährt, dass er nur noch sechs Monate zu leben hat. Ein Milliardär bietet ihm ein paar Tage Luxus, bevor er in einem aktiven Vulkan als Teil einer rituellen Zeremonie springen soll.

Der Film nimmt eine interessante Wendung, als Joe auf dem Weg Patricia (Meg Ryan) trifft und plötzlich kein Interesse mehr am schnellen Ableben hat. Mit Produktionskosten von 25 Millionen Dollar war „Joe gegen den Vulkan“ ein bedeutender Film seiner Zeit, produziert von Größen wie Steven Spielberg, Kathleen Kennedy und Frank Marshall.

In Deutschland weitestgehend unbeachtet

Trotz einer beeindruckenden Besetzung, die auch Stars wie Amanda Plummer und Lloyd Bridges einschließt, erreichte der Film nicht den erwarteten Erfolg an den Kinokassen. Er spielte zwar 39,4 Millionen Dollar ein, blieb aber vor allem in Deutschland weitestgehend unbeachtet. „Joe gegen den Vulkan“ wird am 15. Februar 2024 seine Premiere in Deutschland feiern. Die Veröffentlichung bietet nun endlich die Gelegenheit für alle Fans, diesen Komödien-Klassiker in zeitgemäßer Qualität zu genießen.

Quelle: filmstarts.de