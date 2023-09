Tochter Meadow Walker erinnert sich liebevoll: Paul Walker wäre in diesem Jahr 50 geworden – Der Tod von Schauspieler Paul Walker im November 2013 erschütterte nicht nur die Filmwelt und die Fans. Seinerzeit saß Walker auf dem Beifahrersitz eines Porsches, als er bei einem Unfall mit dem Wagen ums Leben kam. Am meisten unter dem Verlust litt seine heute 24-jährige Tochter Meadow. Jahr für Jahr ehrt sie ihren Vater seitdem öffentlich und erinnert an ihn. Am Dienstag wäre Walker 50 geworden.

Meadow Walker ging laut einem Artikel von „Bild“ gar gegen den Autohersteller Porsche vor, bevor das Ganze letztlich außergerichtlich beigelegt wurde. Seit diesen Tagen ruft Meadow ihren Vater den Menschen immer wieder ins Gedächtnis. Auch die Filmreihe „Fast and Furious“, deren fester Bestandteil Paul Walker bis zu seinem Tod war, erinnert immer wieder an das Mitglied der „Familie“ – Gastauftritte und Computereffekte machen es möglich.

So auch in Teil zehn:

Hier gab es gar einen Kurzauftritt von Meadow Walker zu sehen. Walker dazu laut „Bild“: „Der erste Film wurde veröffentlicht, als ich ein Jahr alt war! Ich wuchs am Set auf und beobachtete meinen Vater, Vin, Jordana, Michelle, Chris und andere an den Bildschirmen. Dank meines Vaters wurde ich in die Fast-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf.“ Sie gratulierte Paul Walker am Dienstag postum zu seinem 50. Geburtstag, nennt ihn ihren „Schutzengel“.

Wörtlich schrieb sie in einem Posting auf Instagram, welches von „Bild“ übersetzt wurde: „Danke für deine Liebe, deine Führung, deine Freundschaft, deinen Sonnenschein und dafür, dass du mich dazu gebracht hast, all die Schönheit der Welt zu sehen. Du bist die freundlichste, bescheidenste, großzügigste und fürsorglichste Seele, die ich kenne. Du hast mich schon in jungen Jahren gelehrt, jeden mit Respekt zu behandeln, Gutes zu tun und auf unseren Planeten aufzupassen. Ich liebe dich und vermisse dich jeden Tag.“

Ohne Familie steht die 24-Jährige seit dem Tod ihres Vaters nicht da. Das Team von „Fast & Furious“ nahm sich ihrer schon in Kindertagen als Schützling an. Vin Diesel etwa ist ihr Patenonkel. Der 56-Jährige soll laut dem Bericht bei „Bild“ für Paul Walker einem Bruder gleichgekommen sein. Diesel fungierte auch 2021 als ihr Trauzeuge – seinerzeit hatte Meadow Walker mit Louis Thornton-Allan den Bund der Ehe geschlossen.

Zu Ehren ihres Vaters gründete sie auch eine wohltätige Organisation, die Paul-Walker-Stiftung. Diese steht Studenten für Meeresbiologie zur Seite, weil der Schauspieler mit Begeisterung surfte, das Meer und seine Geschöpfe verehrte. So sagte er in einem lange zurückliegenden Interview mit „Fit vor Fun“ noch zu Lebzeiten: „Ich glaube, das Meer ist meine Seele, es ist ein organischer Teil von mir.“

Neben Meadow ehrten auch andere den Geburtstag ihres Vaters:

Vin Diesel etwa, der laut „Bild“ zu einem Geburtstagsposting Folgendes schrieb: „Die Welt ist nicht mehr dieselbe, Bruder ... als eine Spezies, könnte man sagen, haben wir zu kämpfen. Aber wenn ich an dich denke, lächle ich und weiß, dass alles gut werden wird.“ Dem Bericht zufolge ist geplant, Walker noch in diesem Jahr mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame zu ehren.

