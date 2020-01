Autor: Erik Rössler

Seit geraumer Zeit geht ein Video in den sozialen Medien viral und begeistert Millionen von Zuschauern. Die Rede ist vom Trailer für eine vermeintliche 2020er-Fortsetzung des Filmklassikers „Titanic“. Genauer gesagt handelt es sich hier natürlich um eine sehr cool gemachte Trailer-Parodie mit dem Titel „Titanic 2: The Return of Jack“. Die Fans lieben diesen Clip.

So wurde er anfangs nur auf der Facebook-Seite „Campus MUSIC“ gepostet, wo der Trailer nach nur einer Woche auf satte 15 Millionen Views schnellte. Darauf folgte das Video auf YouTube, wo die propagierte Titanic-Fortsetzung auf rund 4,5 Millionen Views kam. Nicht schlecht für einen Spaß – schließlich ist gar keine Fortsetzung von „Titanic“ geplant, schon gar nicht für das Jahr 2020. Die Parodie stammt derweil von YouTuber „VJ4rawr2“.

Witzigerweise haben nicht wenige den Zusatz „Parodie“ in der Überschrift überlesen, weshalb etliche Zuschauer glauben, echtes Filmmaterial aus einer kommenden „Titanic“-Fortsetzung zu sehen. Dabei sind die Szenen nur ein kluger Zusammenschnitt aus vorhandenem Titanic-Material mit Schauspieler Leonardo DiCaprio und nicht verwandten Filmen. VJ4rawr2 erklärt das Ganze auch in seiner Videobeschreibung.

So hat er Material aus dem Leonardo DiCaprio-Film „The Beach“ und dem Film „Revolutionary Road“ mit DiCaprio sowie Kate Winslet zusammengeschnitten. Außerdem gibt es eine Szene von Keira Knightley aus dem Film „The Imitation Game“. Aber schaut euch diesen wirklich gut gemachten „Titanic 2 - Jack's Back Reboot“ Parodie-Trailer doch einfach an und überzeugt euch selbst.