TV-Tipp: Johnny Depp auf hoher See – „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ taucht erneut in die berauschende Welt der Seeräuber und Abenteuer ein. Der Film, Teil der bekannten „Pirates of the Caribbean“-Reihe, bietet alles, was das Herz eines Filmfans begehrt: Humor, Action und eine gehörige Portion Mystik. Die Handlung folgt dem unverkennbaren Captain Jack Sparrow, gespielt von Johnny Depp, der sich mit der Suche nach dem Dreizack des Poseidon beschäftigt.

Der Dreizack hat die Macht, seinen Besitzer über alle Meere herrschen zu lassen. Allerdings ist Captain Sparrow nicht der Einzige, der hinter diesem mächtigen Artefakt her ist. Der Film vermischt geschickt die Elemente der Vorläuferfilme und fügt neue Charaktere hinzu. Zu den Neuzugängen gehören Henry, der Sohn von Will Turner und Elizabeth Swann, sowie Carina Smyth, eine Astrologin und Hobby-Historikerin. Während sie nach dem Dreizack suchen, werden sie von dem grausamen Kapitän Salazar und seiner untoten Mannschaft gejagt.

Johnny Depp in Paraderolle des Captain Jack Sparrow

Salazar ist auf der Suche nach Rache an Jack Sparrow, der für seinen untoten Zustand verantwortlich ist. In „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ wird keine Mühe gescheut, um das Publikum zu fesseln. Die Spezialeffekte sind aufwendig gestaltet und ergänzen die filmische Atmosphäre auf eindrucksvolle Weise. Ob es nun die detaillierten Schiffe, die atemberaubenden Seeschlachten oder die kunstvoll animierten Meereskreaturen sind – alles fügt sich harmonisch in das gesamte Filmkonzept ein.

Die Darsteller machen ihre Sache ebenfalls gut. Johnny Depp schlüpft einmal mehr in die Rolle des charmanten und leicht schusseligen Captain Jack Sparrow, während Javier Bardem als furchterregender Kapitän Salazar zu sehen ist. Beide Charaktere ergänzen sich in ihrer unterschiedlichen Darstellung und schaffen so einen interessanten Kontrast. Brenton Thwaites und Kaya Scodelario als junge Protagonisten fügen der Geschichte frische Elemente hinzu und halten die Erzählung dynamisch.

Für alle, die neugierig geworden sind: "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" läuft heute Abend um 20:15 Uhr im Free-TV auf ProSieben Fun. Ein spannender Filmabend ist also garantiert.