„Time Bandits“ – Kritik – Na? Wer erinnert sich noch an diese ultimative, verrückte Zeitreise im Terry-Gilliam-Fantasy-Klassiker, in dem es wortwörtlich drunter und drüber geht? Ein Garant für Lacher, wenn die Zwerge dem lieben Gott die Zeitkarte klauen und durch die Zeitepochen brettern. Das war und ist auch heute noch geniales Fantasy-Kino mit aberwitzigem Humor und pointierter Situationskomik für alle Altersgruppen.

Ohne Frage, „Time Bandits“ mit Sean Connery, John Cleese und Ian Holm aus dem Jahre 1981 ist ein Geniestreich und ein Meisterwerk der Fantasie, das sich alle Fans nun in einer ganz besonderen Edition nach Hause holen können. Denn der Fantasy-Kultfilm ist ab sofort als toll aufgemachtes Mediabook fürs Heimkino erhältlich.

Fanservice mit allerhand Bonusmaterial

Diese limitierte Edition enthält das erstmals in Deutschland freigegebene Bildmaster von Regisseur Terry Gilliam auf Blu-ray. Neben der toll restaurierten Fassung bietet das Mediabook zudem besten Fanservice mit allerhand Bonusmaterial, das ihr in einer Übersicht am Ende finden könnt. Es ist eine überaus gelungene Edition, die passend zum 40-jährigen Jubiläum des abgedrehten und herrlich skurrilen Zeitreise-Fantasy-Klassikers veröffentlicht wurde.

Für alle, die „Time Bandits“ noch nie gesehen haben, dies aber nun gerne nachholen wollen, gibt es in den folgenden Zeilen den Plot: In „Time Bandits“ beginnt alles mit dem kleinen Kevin, der seine Abenteuer in seinen Träumen erlebt. Eines Nachts jedoch passiert das Unfassbare. In seinem Kinderzimmer öffnet sich ein Zeitreiseportal, aus dem sechs Zwerge springen.

Abgedrehter Trip durch die Zeit

Hals über Kopf schließt er sich den zeitreisenden Räubern an. Auf ihren Raubzügen durch die Jahrhunderte treffen sie auf Napoleon, Robin Hood und König Agamemnon, überleben das Sinken der Titanic und entkommen einem mythischen Unterwasser-Riesen. Immer auf der Flucht vor dem Bösen, Herrscher über die Festung der ewigen Dunkelheit, der es auf die magische Karte der Zwerge abgesehen hat.

Auch nach vier ganzen Dekaden erzeugt „Time Bandits“ eine geniale Fantasy-Atmosphäre mit der vollen Blüte des 80er-Charmes. Dieser wilde und vor allem abgedrehte Trip durch die Zeit ist ein herzerwärmendes Abenteuer und einer der besten Streifen von Terry Gilliam. Die „Time Bandits“ gehören deshalb auch in jede Fantasy-Sammlung!

Alle Extras des Mediabooks

Oringinaltrailer Englisch

Trailer Deutsch

Chasing Time Bandits – Interview mit Terry Gilliam

Playing Evil – Interview mit David Warner

Restoring Time Bandits

The Costumes of Time Bandits – Interview mit James Acheson

The Efects of Time Bandits – Interview mit Kent Houston

The Look of Time Bandits – Interview mit Milly Burns

Writing the Film – Interview mit Michael Palin

From Script to screen – Interview mit Milly Burns

Interview mit Terry Gilliam und Michael Palin

Dokumentarfilm "The Directors - the Films of Terry Gilliam"

Interview mit Terry Gilliam und Terry Jones

Handmade Story – George Harrison als Filmproduzent

Time Bandits Scrapbook

An Inter-Galactic Guide to Time Bandits (PDF)

16-seitiges Booklet mit einem Essay von Stefan Jung: Träumen mit Terry – Terry Gilliams Time Bandits und die Kraft der Träume

Trailershow

Time Bandits Mediabook (Pandastorm Pictures) – VÖ: 15. Apr. 22