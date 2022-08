Till Schweiger zum Gendern: „Hört mir auf mit dem Wahnsinn“ – Nachdem mittlerweile mehr als 30 Jahre seit dem ersten Teil ins Land gezogen sind, arbeitet Till Schweiger aktuell an der Fortsetzung der Kult-Komödie „Manta, Manta“. Zwar hat sich die Welt seither stark verändert, gegendert werden soll im Film aber nicht. Diesbezüglich vertritt Schweiger eine sehr klare Haltung.

Generell hält Schweiger, der in „Manta, Manta 2“ als Schauspieler und Regisseur fungiert, nicht das Geringste davon, sich anlässlich des neuen Films den Gepflogenheiten der politischen Korrektheit unterzuordnen – und denen der geschlechtergerechten Sprache erst recht nicht. In einem Interview mit „Bild am Sontag“ erklärte er:

„Hört mir auf mit dem Gender-Wahnsinn!“

Und weiter: „‚Manta, Manta 2‘ ist nicht angetreten, um dem Gender-Wahnsinn den roten Teppich auszurollen. Die Rollen von damals sind natürlich älter geworden, haben mehr Lebenserfahrung. Aber sie sind ja keine völlig neuen Figuren.“

Schweiger verspricht den Zuschauern stattdessen „mehr Comedy“ und auch „mehr Gefühl“ als im Vorgänger aus dem Jahr 1991, in dem der Schauspieler in seiner ersten großen Hauptrolle zu sehen war, und der seinen Durchbruch markierte.

Für Schweiger ist das Original von daher etwas Besonderes und seiner Meinung nach immer noch hochaktuell:

„Der Film ist 30 Jahre alt und sieht so aus, als wäre er gestern gedreht worden.“

Quelle: stern.de